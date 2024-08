Magomed Ankalaev responde ao “mentiroso” Alex Pereira por se esquivar de acusações

Magomed Ankalaev enfrenta Aleksandar Rakic ​​apenas três semanas depois de Alex Pereira defender seu título meio-pesado do UFC contra Khalil Rountree no UFC 307, e ele não está feliz em ver Pereira alegar que recusou uma chance pelo ouro.

Pereira postou recentemente um vídeo em seu canal do YouTube alegando que esperava enfrentar Ankalaev em seguida, mas o russo “não queria lutar comigo”. Não demorou muito para que Ankalaev fosse às redes sociais para refutar as alegações e dizer que nunca lhe foi oferecida a oportunidade.

“@AlexPereiraUFC você é um mentiroso. Você disse que eu rejeitei fogo contra você @DanaWhite, @MickMaynard2 nunca me ofereça uma luta contra você. Eu vou fazer você engolir sua palavra depois que eu cuidar dos meus negócios.”

Pereira x Rountree será a luta principal do UFC 307 em 5 de outubro em Salt Lake City, enquanto Ankalaev enfrentará Rakic ​​em 26 de outubro no UFC 208 em Abu Dhabi.

Em seu vídeo, Pereira afirmou que “sempre quis lutar contra Ankalaev” após defender seu cinturão de 205 libras com um nocaute sobre Jiri Prochazka no UFC 300, no entanto, o antigo desafiante ao título “tornou as coisas difíceis”.

“Não sei o motivo, se foi o local, se ele não queria lutar”, disse Pereira sobre Ankalaev. “Ele não é o campeão, ele não pode escolher nada. É a oportunidade que aparece e ele não a queria. Ele tem o raciocínio dele, não sei qual é. Mas vim aqui para dizer que não tenho medo de ninguém. Todo mundo conhece minha história e tudo o que fiz, não só no MMA, mas no kickboxing também. É óbvio que eu quero lutar com esse cara.”