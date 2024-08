Mais 10 novos pontos de ônibus são instalados em toda cidade de Penedo

A Prefeitura de Penedo está concluindo a instalação de dez novos abrigos de pontos de ônibus coletivo pela cidade. Com essa adição, o município agora conta com um total de 20 pontos de ônibus novos somente na zona urbana, proporcionando mais conforto e segurança aos usuários do transporte público.

Os novos abrigos mantêm o padrão de qualidade dos anteriores e introduzem uma novidade: fotos de pontos turísticos de Penedo decoram os espaços, promovendo a cultura e a beleza local enquanto os passageiros aguardam o transporte. Além de funcionais, esses abrigos valorizam a identidade visual da cidade e incentivam o turismo.

Os novos pontos de ônibus foram instalados nos seguintes locais:

2 Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, em frente à CODEVASF

1 Bairro Gabriel, em frente à sede do Unidos do Bairro

1 Bairro Dom Constantino, nos fundos da igreja

1 Vila Matias, na Avenida São Luís

1 Entrada do Conjunto São José

1 Rua João Ramalho

1 Avenida Wanderley, próximo à Escola Santa Luzia

1 Conjunto Mata Atlântica

1 Conjunto Vale do São Francisco



Essa iniciativa reflete o compromisso do prefeito Ronaldo Lopes em melhorar a infraestrutura urbana e a qualidade de vida dos penedenses. A prefeitura reafirma seu empenho em atender às necessidades da população, investindo em projetos que valorizem a cidade e facilitem a mobilidade urbana.

Com a instalação desses novos pontos de ônibus, a gestão municipal demonstra sua dedicação em oferecer um transporte público eficiente e confortável, beneficiando diretamente a rotina diária dos penedenses.