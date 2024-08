Mais 11 servidores são empossados no Ministério Público de Alagoas

O Ministério Público de Alagoas empossou mais 11 servidores nesta quinta-feira, 1º de agosto, para os cargos de analista da área jurídica, técnico de tecnologia da informação e assistente de Promotoria. Os novos servidores do MPAL foram recebidos pelo procurador-geral de Justiça, Lean Araújo.

“Agradecemos a presença de todos vocês no Ministério Público. Gostaria de destacar que essas nomeações que vêm ocorrendo nos últimos anos são fruto do trabalho coletivo do Colégio de Procuradores de Justiça, com o apoio do Legislativo e do Governo do Estado, que possibilitaram a viabilidade desse projeto”, destacou o PGJ.

Lissa Sarmento foi uma das empossadas na manhã de hoje. Durante o seu discurso, ela afirmou se sentir honrada em fazer parte de uma instituição como o Ministério Público.

“Hoje é dia de celebrar com a família e com os outros colegas que estão tomando posse também. Agradeço a Deus, à minha mãe e aos meus filhos pelo apoio que tenho recebido”, declarou.

Boas-vindas

A cerimônia de posse contou com a participação do desembargador Orlando Rocha Filho, do Tribunal de Justiça de Alagoas. Ele parabenizou os novos servidores e aproveitou para destacar a importância do trabalho que é feito pelo Ministério Público em prol da população alagoana.

“O MP é a esperança da sociedade. Desejo a vocês uma excelente trajetória aqui nessa instituição. Parabéns por essa etapa da vida de vocês que se inicia hoje e tenham certeza que muitas outras realizações virão. Que vocês aprendam muito e cresçam muito no Ministério Público”, afirmou.

Empossados

Foram empossados nesta quinta os servidores Lucas de Oliveira Fernandes, Larissa Alves de Lira, José Herrison de Lima Mendonça, Michelle da Silva Marques Menezes, Thiago Alves da Silva, Lissa Sarmento de Souza, Paula Roberta Silva Gueiros, Marcílio Gerônimo Silveira da Cruz, João Gabriel Gama, Larissa Maria Mello de Almeida e Marina Rodrigues Cavalcante.