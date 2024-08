Man City é o favorito para vencer a Premier League, principal escolha para o rebaixamento

Considerando que eles ganharam seis dos últimos sete títulos da Premier League e têm um pipeline aparentemente interminável de talentos, o Manchester City estar no topo das tabelas de probabilidades e acumulando ação significativa para ganhar a liga mais uma vez não deve ser nenhuma surpresa. Mas o que pode ser surpreendente é que o The Sky Blues também é um dos líderes de ação no mercado de rebaixamento.

O Manchester City lidera o grupo de “Vencedores da Liga” com probabilidades de +120, seguido de perto pelo Arsenal com +180 e menos de perto pelo Liverpool com +700.

As probabilidades caem significativamente a partir daí, com Chelsea e Manchester United empatados em +2200, segundo a ESPN BET.

Grande parte do público está contando com a conquista do quinto título consecutivo do City nesta temporada, já que eles conquistaram 26% dos ingressos na ESPN BET, 18,2% na BetMGM e 50% no DraftKings, sendo que os dois últimos lideram o mercado.

No entanto, é o Arsenal que está levando a maior parte do dinheiro, com 54% na ESPN, 37% no DraftKings e 31% no FanDuel, com o Liverpool também fazendo barulho na ESPN BET com 18% do dinheiro.

Em contraste, o Man City tem apenas 8% do controle na ESPN BET.

A projeção é que o clube seja tão dominante quanto tem sido nas últimas temporadas, mas suas chances de ganhar tudo caíram de -120 na abertura em meados de maio para a posição atual.

As mudanças de linha e as apostas contra o City são resultado de acusações pendentes de regulamentação financeira contra eles, com um veredito, incluindo apelação, previsto para ser alcançado até o final da temporada.

O Manchester City busca um inédito quinto título consecutivo nesta temporada. Michael Regan/Getty Images

Se a Premier League considerar o Manchester City culpado de algumas ou todas as violações, o clube pode estar enfrentando uma redução massiva de pontos na temporada ou até mesmo a expulsão da liga. O que isso significa para os apostadores futuros dependerá das regras da casa de apostas esportivas.

Na ESPN BET e na maioria das principais casas de apostas, se um time for rebaixado como resultado de uma redução de pontos que o coloque na zona de rebaixamento no final da temporada, as apostas relevantes no mercado de rebaixamento serão classificadas como vencedoras.

No entanto, se um time for expulso da liga por seu órgão dirigente antes do final da temporada, independentemente dos pontos, essas apostas serão consideradas nulas e reembolsadas.

Como resultado, muitos apostadores estão migrando para o mercado “To Be Relegated” do Manchester City, antecipando a rota de redução de pontos: com odds de +1500, o clube lidera com 27% das apostas e 45% do volume na ESPN BET.

O mesmo vale para a BetMGM, que tem 24,2% de seus bilhetes de rebaixamento no Man City como seu maior passivo para esse mercado; a casa de apostas, portanto, mudou as probabilidades de rebaixamento do time de +1600 na abertura para +1000.

O dinheiro em jogo também não é insignificante para as casas de apostas, já que a Premier League provou ser um mercado de apostas robusto nos Estados Unidos.

“Quando se trata de futebol doméstico, a Premier League é de longe a liga mais popular, com clubes históricos e as maiores estrelas do esporte. Esperamos que a nova temporada aproveite o forte momento da Champions League, Copa América e Euro, onde as principais partidas estavam atraindo mais atenção do que a maioria dos jogos da MLB em um determinado dia”, disse o chefe de apostas esportivas da ESPN BET, Patrick Jay, à ESPN.

“A diferença de fuso horário entre a Europa e os EUA também cria janelas de visualização favoráveis ​​e oportunidades de envolver nossos clientes sem competir diretamente com os esportes americanos.”

A temporada da Premier League começa na sexta-feira com o Manchester United (-200) contra o Fulham (+450). O Manchester City (-125) começa sua defesa do título no domingo contra o Chelsea (+280).