Man City interessado na reunião de Ilkay Gündogan – fontes

O Manchester City está entre os clubes que exploram a possibilidade de contratar Ilkay Gündogan em meio a dúvidas sobre seu futuro no Barcelona, ​​disseram fontes à ESPN.

Clubes da Arábia Saudita, incluindo o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, também estão interessados ​​no meio-campista, que pode deixar o Barcelona após apenas uma temporada.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Uma fonte disse à ESPN que o técnico do Barcelona, ​​Hansi Flick, quer que Gündogan, 33, fique, mas os chefes do clube estão dispostos a deixá-lo sair se a oferta certa chegar.

Gündogan, que fez 51 jogos na temporada passada pelo clube catalão, tem mais dois anos de contrato no contrato que assinou quando deixou o City em uma transferência gratuita no verão passado.

O City está considerando contratar outro meio-campista após permitir que Kalvin Phillips se junte ao Ipswich Town em um contrato de empréstimo de uma temporada.

O clube também está buscando contratar um atacante após a saída de Julián Álvarez para o Atlético de Madrid e a lesão de Oscar Bobb, que deve afastar o norueguês por mais de três meses.

O City estava interessado em manter Gündogan no verão passado, mas o alemão, que anunciou sua aposentadoria da seleção na segunda-feira, rejeitou uma série de ofertas de contrato.

Ele finalmente concordou em se mudar para o Barcelona, ​​apesar do interesse do Arsenal. Gündogan deixou o City após fazer mais de 300 aparições em sete anos e ganhar o título da Premier League cinco vezes.

Ilkay Gündogan ingressou no Barcelona no verão passado, após o término de seu contrato com o Manchester City. Pedro Salado/Getty Images

Jogador-chave do Barcelona na temporada passada, o lugar de Gündogan na equipe ficou sob pressão após a chegada de Dani Olmo do RB Leipzig neste verão.

Enquanto isso, uma fonte disse à ESPN que é improvável que o City considere ofertas pelo capitão Kyle Walker, apesar do interesse do Al Hilal.

Walker quase deixou o Etihad para ingressar no Bayern de Munique há um ano, mas assinou um contrato que o manterá no clube até 2026.

Uma fonte disse à ESPN que o Al Hilal quer contratar um lateral se conseguir se livrar do ex-zagueiro do Nottingham Forest, Renan Lodi, para abrir espaço para outro jogador estrangeiro no elenco.

No entanto, o City não quer perder Walker apenas 10 dias antes do prazo de transferência, e qualquer proposta deverá ser rejeitada.