Man City perto de acordo para reunião de Ilkay Gündogan – fonte

O Manchester City está perto de fechar um acordo para recontratar Ilkay Gündogan, disse uma fonte à ESPN.

Gündogan deve deixar o Barcelona depois de apenas um ano e retornar ao Etihad Stadium, onde passou sete temporadas de muito sucesso antes de se mudar para a Espanha no verão passado.

O meio-campista viajará para Manchester na quarta-feira com um anúncio oficial esperado antes do fim de semana. Gündogan pode fazer sua segunda estreia pelo clube contra o Ipswich Town no sábado.

O City agiu rápido para contratar Gündogan, que tinha dois anos restantes de contrato com o Barcelona. Ele deve assinar um contrato de um ano para se juntar novamente ao time de Pep Guardiola com a opção de mais um ano.

Uma fonte disse à ESPN que não haverá nenhuma taxa envolvida e que a curta passagem de Gündogan no Barcelona chegará ao fim por acordo mútuo.

O jogador de 33 anos também foi alvo de interesse da Arábia Saudita, particularmente do Al Nassr, mas decidiu retornar ao City após conversas com o técnico Pep Guardiola.

O casal já morou no mesmo prédio em Manchester e tem um relacionamento pessoal próximo fora do campo.

Gündogan, que anunciou sua aposentadoria da seleção alemã na segunda-feira, fez mais de 300 aparições pelo City entre 2016 e 2023. Ele ganhou 12 troféus importantes durante sua primeira passagem pelo City, incluindo cinco títulos da Premier League e uma Liga dos Campeões.

O City estava interessado em que ele ficasse no verão passado, antes de ele partir em uma transferência gratuita. Gündogan recusou uma série de ofertas de contrato, bem como o interesse do Arsenal, para se juntar ao Barcelona.

Ele fez 51 aparições em todas as competições na temporada passada, mas foi autorizado a deixar o clube para aliviar seus problemas financeiros após a chegada do meia-atacante Dani Olmo do RB Leipzig.