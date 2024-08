Man United aumenta interesse de De Ligt e Mazraoui, diz fonte

O Manchester United intensificou as tentativas de reforçar sua defesa com uma oferta pela dupla do Bayern de Munique, Matthijs de Ligt e Noussair Mazraoui, disse uma fonte à ESPN.

De Ligt e Mazraoui estão disponíveis neste verão, com o Bayern avaliando a dupla em um total de £ 55 milhões (US$ 70,4 milhões). A proposta do United caiu abaixo dessa avaliação e deve ser rejeitada pelo time da Bundesliga.

O técnico Erik ten Hag está interessado em adicionar mais um zagueiro e um lateral ao seu elenco antes do prazo de transferência.

Leny Yoro, contratado do Lille por £ 52 milhões no verão, foi afastado por três meses devido a uma fratura no pé, enquanto o lateral-esquerdo Tyrell Malacia não deve retornar pelos próximos dois meses, enquanto continua sua recuperação após uma lesão no joelho.

Fontes disseram à ESPN que o plano do United sempre foi buscar mais contratações defensivas e que o contato formal com o Bayern não foi motivado pela lesão de Yoro.

Ainda há interesse em Jarrad Branthwaite, que pode jogar como zagueiro central e lateral esquerdo, embora a avaliação do Everton de mais de £ 70 milhões esteja se mostrando problemática. O United já viu duas ofertas rejeitadas pelo Everton.

O Manchester United quer contratar Matthijs De Ligt e Noussair Mazraoui do Bayern de Munique. Alexander Hassenstein/Getty Images

Apesar de gastar mais de £ 85 milhões para trazer Yoro e o atacante Joshua Zirkzee neste verão, o United conseguiu apresentar uma oferta significativa ao Bayern devido à crescente confiança de que Aaron Wan-Bissaka concluirá sua transferência para o West Ham.

O United avalia o lateral-direito entre £ 15 milhões e £ 20 milhões e um acordo com o West Ham está se aproximando. O West Ham demonstrou interesse em Mazraoui antes de um acordo fracassar.

Uma fonte disse à ESPN que tanto De Ligt quanto Mazraoui estão interessados ​​em se mudar para Old Trafford se os dois clubes chegarem a um acordo.