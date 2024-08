Man United completa transferência dupla para Matthijs de Ligt e Noussair Mazraoui

O Manchester United concluiu as contratações de Noussair Mazraoui e Matthijs de Ligt do Bayern de Munique, anunciou o clube da Premier League na terça-feira.

Uma fonte disse à ESPN que o acordo vale um total de £ 60 milhões (US$ 76,6 milhões), incluindo complementos.

O zagueiro holandês De Ligt assinou um contrato de cinco anos em Old Trafford, enquanto o lateral marroquino Mazraoui assinou um contrato de quatro anos. Ambos os contratos incluem uma opção de extensão por mais um ano.

A dupla investida eleva os gastos de verão do United para £ 140 milhões (US$ 180 milhões) após também contratar o atacante Joshua Zirkzee do Bologna e o zagueiro Leny Yoro do Lille.

A dupla começou a carreira juvenil no time holandês Ajax Amsterdam e depois jogou sob o comando do atual técnico do United, Erik ten Hag, no time principal.

De Ligt, de 25 anos, venceu a Eredivisie na temporada 2018-19 com o Ajax, o título da Série A em 2019-20 com a Juventus e a Bundesliga em 2022-23 com o Bayern.

As chegadas de Noussair Mazraoui e Matthijs de Ligt vão reforçar as fracas defesas do Manchester United. (Foto de Alexander Hassenstein/Getty Images)

“Assim que ouvi que o Manchester United me queria, senti uma excitação sobre a oportunidade de um novo desafio em um clube tão histórico”, disse De Ligt em uma declaração do Man United. “Nas conversas que se seguiram, fiquei impressionado com a visão que a liderança do futebol estabeleceu e o papel que eles viram para mim nisso.

“Erik ten Hag moldou os estágios iniciais da minha carreira, então ele sabe como tirar o melhor de mim e mal posso esperar para trabalhar com ele novamente. Sei o que é preciso para ter sucesso no mais alto nível, e estou determinado a continuar esse recorde neste clube especial.”

Mazraoui, 26, chegou ao Bayern vindo do Ajax em 2022 e fez 55 aparições em todas as competições, vencendo a Bundesliga e a DFL-Supercup em sua campanha de estreia. Ele ficou brevemente afastado por lesão na temporada passada.

“Erik ten Hag desempenhou um papel importante no meu desenvolvimento como jogador, então é emocionante me reunir com ele enquanto entro nos melhores anos da minha carreira. Sei o que ele espera de seus jogadores e darei tudo para ajudar o grupo a ter sucesso”, disse Mazraoui.

As chegadas de De Ligt e Mazraoui seguem a saída, na segunda-feira, do lateral-direito Aaron Wan-Bissaka para o West Ham por um valor estimado em £ 15 milhões (US$ 19,2 milhões).

Ambas as novas contratações podem entrar em ação imediatamente, com Luke Shaw aumentando os problemas de lesões do Man United na terça-feira.

O United informou que o lateral esquerdo Shaw ficará de fora das partidas de abertura da nova temporada da Premier League devido a uma lesão na panturrilha.

O jogador da seleção inglesa de 29 anos sofreu a lesão no início do treinamento de pré-temporada.

“Ele está trabalhando duro em sua reabilitação com o objetivo de estar disponível após a primeira pausa internacional”, disse o United em um comunicado.

O zagueiro francês Yoro retornará à ação em cerca de três meses após uma cirurgia bem-sucedida na lesão no pé, anunciou o United no início de agosto.

Informações de Rob Dawson, da ESPN, e da Reuters contribuíram para esta reportagem.