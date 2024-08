Man United confirma que Leny Yoro ficará fora por três meses após cirurgia

O zagueiro do Manchester United Leny Yoro retornará à ação em cerca de três meses após uma cirurgia bem-sucedida na lesão no pé, informou o clube da Premier League na segunda-feira.

Yoro, de 18 anos, foi substituído no início de um amistoso de pré-temporada contra o Arsenal na semana passada em Los Angeles, junto com o atacante Rasmus Højlund, que ficará fora por seis semanas devido a uma lesão no tendão.

“A reabilitação de Yoro começa agora e estamos ansiosos para que o jogador de 18 anos retorne à forma física em cerca de três meses”, disse o United em um comunicado.

O United contratou Yoro por £ 52 milhões do Lille, da Ligue 1, em um contrato de cinco anos em julho.

Fontes disseram à ESPN no início deste mês que Yoro sofreu uma fratura no metatarso e poderia precisar de uma operação.

A notícia é um golpe para o técnico Erik ten Hag, que culpou lesões pela péssima campanha na temporada passada, na qual o United terminou em oitavo lugar na Premier League.

Fontes disseram à ESPN que o United estava interessado em reforçar sua defesa antes da lesão de Yoro e que a busca deve aumentar agora que o francês foi descartado.

Há interesse na dupla do Bayern de Munique, Matthijs de Ligt e Noussair Mazraoui, assim como no zagueiro do Everton, Jarrad Branthwaite.

Informações de Rob Dawson, da ESPN, foram usadas nesta reportagem.