Man United contrata Manuel Ugarte do PSG em potencial acordo de € 60 milhões

O Manchester United concluiu um acordo para contratar o meio-campista Manuel Ugarte do Paris Saint-Germain.

A ESPN informou no início desta semana que o United havia chegado a um acordo sobre um acordo no valor inicial de € 50 milhões (US$ 55,3 milhões) com outros € 10 milhões (US$ 11 milhões) em possíveis complementos.

O internacional uruguaio Ugarte assinou um contrato de cinco anos com a opção de estender por mais um ano. Ele se junta a Leny Yoro e Joshua Zirkzee como novas contratações no Old Trafford neste verão.

“Contratar Manuel era outro dos nossos principais alvos para este verão”, disse o diretor esportivo do Man United, Dan Ashworth, no anúncio do clube. “Ele está entre os melhores meio-campistas ganhadores de bola do mundo e tem um excelente histórico tanto no clube quanto no nível internacional. Suas qualidades, experiência e paixão serão um ótimo complemento para nosso forte grupo de meio-campistas.

“Manuel é um jogador que observamos de perto e estamos ansiosos para ver o impacto positivo que ele causará em campo e no vestiário enquanto continuamos buscando o sucesso.”

O jogador de 23 anos teve passagens pelos times portugueses Sporting Lisboa e Famalicão, assim como pelo Fénix no Uruguai. Ugarte fez sua estreia pela seleção uruguaia em 2021 e jogou 22 vezes pela seleção nacional.

Manuel Ugarte assinou com o Manchester United vindo do Paris Saint-Germain. Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Ele fez 37 jogos pelo PSG na temporada passada, incluindo 25 na Ligue 1.

“É uma sensação incrível entrar para um clube dessa magnitude; um que é admirado em todo o mundo”, disse Ugarte. “O projeto que a liderança do futebol discutiu comigo é extremamente emocionante; o Manchester United é um clube ambicioso e eu sou um jogador ambicioso.”

Também no último dia do prazo, o Manchester United confirmou a contratação do meio-campista internacional juvenil do Mali, Sekou Kone, de 18 anos, do clube malinês Guidars FC, enquanto o também meio-campista Scott McTominay concluiu sua transferência do Old Trafford para o Napoli.

Informações de Rob Dawson, da ESPN, contribuíram para esta reportagem.