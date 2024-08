Man United e Chelsea discutem acordo de troca de Sancho e Sterling – fontes

O Manchester United e o Chelsea estão explorando um possível acordo de troca envolvendo Jadon Sancho e Raheem Sterling, disseram fontes à ESPN.

O Chelsea demonstrou interesse em contratar Sancho e está ansioso para se desfazer de Sterling depois que o técnico Enzo Maresca informou ao jogador de 29 anos na semana passada que ele não atende aos requisitos.

O Chelsea quer tirar o salário de Sterling de £ 325.000 por semana (US$ 430.000) da folha de pagamento, e fontes disseram à ESPN que o ponta preferiria uma transferência permanente em vez de um empréstimo.

Fontes acrescentaram que ele gostaria de permanecer na Premier League, mas isso não impediu a Juventus de expressar interesse em Sterling.

A Juventus também está monitorando Sancho, mas enquanto Chelsea e United começaram a discutir sua situação, fontes disseram à ESPN que negociações estão em andamento para examinar se Sterling poderia fazer parte de um possível acordo.

Até a tarde de terça-feira, as negociações não eram consideradas em estágio avançado nem sobre a proposta de transferência de Sancho para o Chelsea nem sobre o interesse do United em Sterling, que tem mais três anos de contrato em Stamford Bridge.

Embora Sterling tenha passado sete temporadas no Manchester City, ele admitiu em 2019 que “quando eu era jovem, eu era um grande fã do United” e fontes disseram à ESPN que seu foco agora é garantir uma vaga regular no time principal e recuperar seu lugar na seleção da Inglaterra depois de ficar de fora da Euro 2024.

O diretor esportivo do United, Dan Ashworth, é um admirador de Sterling.

Sterling faz parte de um grupo de rejeitados do Chelsea: mais de uma dúzia de jogadores estão treinando longe do grupo do time principal, enquanto o clube tenta reduzir seu elenco antes do prazo de transferências de sexta-feira.