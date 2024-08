Man United e PSG confiantes no acordo com Manuel Ugarte – fontes

O Manchester United e o Paris Saint-Germain estão cada vez mais otimistas de que um acordo pelo meio-campista Manuel Ugarte pode ser fechado antes do prazo de transferência, disseram fontes à ESPN.

O United, de acordo com uma fonte, está esperançoso de que um acordo possa ser alcançado, seja uma transferência imediata ou um empréstimo inicial com uma obrigação ou opção de tornar a mudança permanente no próximo verão.

O jogador de 23 anos está ansioso para se mudar para Old Trafford e ficou de fora da equipe para a partida de abertura da temporada da Ligue 1 do PSG contra o Le Havre na sexta-feira.

O United até agora se recusou a concordar em atender à avaliação de £ 50 milhões ($ 60 milhões) do PSG para o internacional uruguaio. Há esperança de que o PSG tenha que diminuir suas exigências quanto mais perto estiver do prazo de transferência em 30 de agosto.

As linhas de comunicação entre os dois clubes permaneceram abertas durante todo o verão e há disposição de ambos os lados para fechar o acordo.

Fontes disseram à ESPN que o United está buscando garantir a saída de mais jogadores do elenco para dar maior flexibilidade nas negociações por Ugarte.

O clube já arrecadou cerca de £ 60 milhões com as saídas de Mason Greenwood, Aaron Wan-Bissaka, Donny van de Beek e Willy Kambwala. Facundo Pellistri e Hannibal Mejbri também devem sair.

Manuel Ugarte não jogou pelo Paris Saint-Germain nesta temporada em meio a constantes especulações sobre transferências. Franco Arland/Getty Images

O United também ouvirá ofertas por Victor Lindelöf e Jadon Sancho, entre outros. Sancho foi ligado a uma transferência para o PSG e, embora o clube francês esteja procurando outro atacante, uma fonte disse à ESPN que o ponta da Inglaterra está mais abaixo na lista de prioridades.

Enquanto isso, o Napoli continua interessado em Scott McTominay. O meio-campista escocês está considerando o time italiano como uma opção viável neste verão, caso os dois clubes consigam chegar a um acordo sobre a taxa.

O United, de acordo com uma fonte, não está tentando forçar McTominay a sair, mas ouvirá ofertas realistas. McTominay, que foi nomeado para o banco no primeiro jogo da temporada contra o Fulham, está tentado pela perspectiva de futebol regular, mas ainda precisa tomar uma decisão firme sobre seu futuro.