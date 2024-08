Man United se aproxima de Noussair Mazraoui Matthijs de Ligt, fonte de negócios

O lateral do Manchester United Aaron Wan-Bissaka está perto de se transferir para o West Ham United, disse uma fonte à ESPN, o que deve levar Noussair Mazraoui e Matthijs de Ligt a se mudarem para Old Trafford.

Wan-Bissaka foi deixado de fora do elenco do United para o confronto do Community Shield de sábado contra o Manchester City em Wembley e tem um exame médico no West Ham agendado para domingo.

O técnico Erik ten Hag sugeriu em uma entrevista coletiva na sexta-feira que ele era uma dúvida devido a um problema de lesão, mas uma fonte disse à ESPN que o jogador de 26 anos está perto de concordar com uma transferência para o West Ham.

Na semana passada, fontes disseram à ESPN que Wan-Bissaka e West Ham estavam separados por questões pessoais, mas há informações de que um acordo está próximo.

O United avaliou Wan-Bissaka, que também tem sido alvo de interesse do Galatasaray, entre £ 15 e 20 milhões.

Assim que sua transferência para o West Ham for confirmada, o United deverá contratar De Ligt e Mazraoui do Bayern de Munique.

O United, de acordo com uma fonte, fechou um acordo em princípio para contratar a dupla por um total de £ 60 milhões, incluindo custos adicionais.

O acordo que o United fez os veria pagar cerca de £ 51 milhões pela dupla, com outros £ 9 milhões pagáveis ​​em complementos relacionados ao desempenho. Não se espera que os termos pessoais sejam um problema, com ambos os jogadores interessados ​​em se mudar para Old Trafford.

O acordo deve elevar os gastos de verão do United para £ 140 milhões após também contratar o atacante Joshua Zirkzee do Bologna e o zagueiro Leny Yoro do Lille.