Man Utd não destruirá Old Trafford em meio a novas negociações de campo – fonte

O Manchester United está estudando planos para manter o Old Trafford mesmo se decidir construir um novo estádio, disse uma fonte à ESPN.

O United está inclinado a construir um novo estádio com capacidade para 100.000 pessoas em vez de reconstruir o Old Trafford, embora uma decisão final ainda não tenha sido tomada.

Mas mesmo que o clube decida se mudar de Old Trafford, casa do United desde 1910, há uma opção em jogo para manter o estádio atual.

Fontes disseram à ESPN que o plano pode reduzir a capacidade do Old Trafford de 76.000 para cerca de 30.000 e continuar a ser usado pelas equipes feminina e sub-21.

Ambos os times jogam a maioria das partidas no Leigh Sports Village, a mais de 24 quilômetros de Manchester.

O United, de acordo com fontes, está interessado em preservar a história do Old Trafford, incluindo as estátuas ao redor do estádio, o relógio de Munique e o antigo túnel dos jogadores na linha do meio-campo.

Construir um novo estádio em um terreno ao redor é a opção preferida pelo coproprietário Sir Jim Ratcliffe e pela força-tarefa do projeto, que inclui o prefeito de Manchester, Andy Burnham, e o ex-capitão do clube, Gary Neville.

Mas fontes disseram à ESPN que o clube está relutante em demolir o Old Trafford e que os dois estádios poderiam existir em um local semelhante ao de um campus.

O United espera tomar uma decisão final sobre o projeto do estádio até o fim do ano. Fontes disseram à ESPN que ele deve durar seis anos e custará mais de £ 2 bilhões (US$ 2,5 bilhões).