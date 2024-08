Mansão de Lionel Messi em Ibiza destruída por vândalos

Uma mansão chamativa em Ibiza pertencente a uma estrela do futebol Lionel Messi foi destruído esta semana por ativistas da mudança climática que proclamaram que queriam que as pessoas “comessem os ricos” após o ato.

Os vândalos atingiram a casa do argentino na terça-feira… borrifando as paredes da casa multimilionária com tinta vermelha e preta.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Depois, o grupo de desordeiros ergueu uma placa que dizia: “Ajude o planeta. Coma os ricos. Abolir a polícia”.

Futuro Vegetal assumiu a responsabilidade por tudo – e escreveu em uma série de postagens nas redes sociais que esperava que isso aumentasse a conscientização para a proteção do meio ambiente.

No entanto, o presidente da Argentina Javier Milei disse que ficou indignado com o comportamento… chamando o vandalismo de “evento covarde e delirante”. Ele então exigiu que as autoridades espanholas fizessem mais para proteger Messi e todos os outros argentinos que vivem na Espanha.

“O comunismo é uma ideologia alimentada pela inveja, ódio e ressentimento em relação aos bem-sucedidos”, ele escreveu no X. “Não tem lugar no mundo livre e civilizado.”

“VIVA A LIBERDADE, Droga.”

Messi – que supostamente comprou a propriedade em 2022 – não estava na residência no momento do vandalismo.