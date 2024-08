Marilyn Manson diz que Evan Rachel Wood Suit não deveria ter sido rejeitado, diz que ela falsificou carta do FBI

Marilyn Manson está sacando grandes armas em sua batalha legal com a ex-noiva Evan Rachel Madeira … alegando que tem provas de que ela usou uma carta forjada do FBI para angariar falsas acusações contra ele.

Em novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, Manson argumenta que seu processo contra ERW nunca deveria ter sido rejeitado… ele diz que a carta falsa que ela escreveu de um agente real do FBI mostra claramente que ela planejou um esquema massivo para fabricar acusações de abuso sexual contra ele.

Manson ERW processado e seu parceiro Ilma Gore em março de 2022, por inflição intencional de sofrimento emocional e difamação… acusando as mulheres de conspirar para derrubá-lo e arruinar sua carreira.

O processo foi rejeitado, mas agora Marilyn está apelando… ele diz que ERW e Gore montaram uma campanha maliciosa para prejudicá-lo… ou seja, forjar uma carta falsa de um verdadeiro agente do FBI que criou a falsa aparência de que MM estava sob investigação do FBI e seu as “vítimas” estavam em perigo.