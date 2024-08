Mariners demitem o gerente Scott Servais em meio à queda da AL West

O Seattle Mariners, que perdeu oito de nove jogos em grande parte devido a um ataque letárgico, demitiu o técnico Scott Servais, foi anunciado na quinta-feira.

Dan Wilson, o antigo receptor dos Mariners que atuava como coordenador no sistema de ligas menores da organização, assumirá como o novo técnico do time.

“Acreditamos que precisamos de uma nova voz no clube”, disse o gerente geral Jerry Dipoto. “Dan conhece nosso time e tem sido um membro-chave da nossa organização, trabalhando com jogadores em todos os níveis nos últimos 11 anos. Ele é muito respeitado dentro e fora do nosso clube e estamos confiantes de que ele fará um ótimo trabalho liderando nosso grupo nas últimas seis semanas da temporada e seguindo em frente.

“Eu realmente quero agradecer a Scott por todos os seus esforços aqui em Seattle nas últimas nove temporadas. Ele colocou sua paixão no time e na nossa comunidade e eu sei que falo por toda a organização Mariners ao agradecê-lo por seu trabalho duro.”

Escolhas do editor

1 Relacionado

Seattle também demitiu o treinador de rebatidas Jarret DeHart na quinta-feira. Os Mariners rebateram .216 como um time nesta temporada — a última na MLB — e tiveram uma média de apenas 3,9 corridas, a quarta menor nas majors.

Os Mariners foram superados por 17-7 em uma varredura de três jogos pelo Los Angeles Dodgers, falhando em noites consecutivas no Dodger Stadium para ganhar terreno sobre o primeiro colocado Houston Astros na American League West. Em 18 de junho, Seattle tinha uma vantagem de 10 jogos na divisão, mas os Mariners foram de 20-33 para cair cinco jogos atrás de Houston e deslizar para .500 pela primeira vez desde 24 de abril.

Scott Servais tem 680-642 desde que foi contratado como gerente dos Mariners antes da temporada de 2016. Sua porcentagem de vitórias de .515 o coloca em segundo lugar na história da equipe, atrás de Lou Piniella. Rhona Wise-USA TODAY Esportes

Os Mariners foram reforçados por uma rotação dinâmica com Luis Castillo, Logan Gilbert, George Kirby, Bryan Woo e Bryce Miller que se combinaram para uma ERA de 3,53, a melhor da liga principal. Mas seu ataque produziu apenas .666 OPS, menor do que todos os times, exceto os modestos Miami Marlins e Chicago White Sox.

Servais, 57, veio do Los Angeles Angels junto com o atual presidente de operações de beisebol Jerry Dipoto e o gerente geral Justin Hollander após a temporada de 2015, herdando um time veterano em transição. Três ausências consecutivas nos playoffs desencadearam uma reconstrução que produziu o astro em ascensão Julio Rodriguez, o catcher pedra angular Cal Raleigh e a maioria de sua rotação atual.

Os Mariners quebraram uma seca histórica de 21 anos nos playoffs com uma temporada de 90 vitórias em 2022, mas ficaram aquém da pós-temporada em 2023, com um setembro sem brilho. Temendo uma perda de receitas devido à incerteza sobre sua rede esportiva regional, a propriedade dos Mariners optou por não aumentar a folha de pagamento na offseason seguinte, levando a diretoria a tentar consertar o ataque com movimentos de baixo custo que não deram certo.

Os novatos Mitch Garver (.614 OPS), Mitch Haniger (.643) e Jorge Polanco (.672) tiveram dificuldades; JP Crawford não conseguiu replicar seu crescimento ofensivo de 2023; e Rodriguez não teve o mesmo desempenho de quando era um astro.

A diretoria dos Mariners esperava injetar um pouco de vida em sua escalação adquirindo Randy Arozarena e Justin Turner antes do prazo de negociação de 30 de julho, e o time respondeu vencendo seis de nove jogos no início de agosto. Então veio a sequência de nove jogos que, no fim das contas, custou o emprego de Servais.

Servais se encontrou brevemente com os jogadores após a derrota decisiva de quarta-feira para os Dodgers e disse a eles para usarem o próximo dia de folga como uma oportunidade para se recompor e se preparar para a reta final.

Wilson, o receptor dos Mariners de 1994 a 2005, atuou em diversas funções na organização desde que se aposentou como jogador, incluindo as últimas seis como assistente especial para desenvolvimento de jogadores.

“Agradeço a confiança que Jerry, Justin e a organização Mariners depositaram em mim”, disse Wilson, “e estou ansioso para começar a trabalhar. Acredito que este time é capaz de jogar um ótimo beisebol nesta temporada e estou ansioso pela oportunidade de trabalhar com este grupo de jogadores e treinadores.”