Mark Andrews, do Ravens, evita ferimentos em grave acidente de carro

OWINGS MILLS, Maryland — O tight end do Baltimore Ravens, Mark Andrews, evitou ferimentos na manhã de quarta-feira após se envolver em um grave acidente de carro em que dois veículos sofreram grandes danos, de acordo com a polícia do Condado de Baltimore.

O acidente ocorreu enquanto Andrews dirigia para o campo de treinamento do time Ravens.

“Agradeço os pensamentos e desejos de melhoras de todos”, disse Andrews em uma declaração. “Este é um ótimo lembrete sobre a importância de usar cintos de segurança e permanecer alerta ao dirigir um carro.”

De acordo com um relatório preliminar da polícia do Condado de Baltimore, os policiais responderam a um acidente às 9h45 no quarteirão 9700 da Lyons Mill Road, que fica a 1,5 milhas das instalações dos Ravens. Nenhum ferimento foi relatado, disse a polícia. O caso continua aberto.

“Ele está se sentindo bem”, disse o técnico do Ravens, John Harbaugh, após o treino. “Foi [a] bastante significativo [accident]eu acredito. Ele saiu sem nada — nem um arranhão.”

Andrews, 28, foi avaliado pela equipe médica no centro de treinamento dos Ravens. Mais tarde, ele se juntou à equipe para reuniões matinais.

Andrews não treinou na quarta-feira, mas o time indicou que era um dia de folga previamente programado para o três vezes Pro Bowler. Espera-se que ele retorne aos treinos “nos próximos dias”, de acordo com o time.

Entrando em sua sétima temporada na NFL, Andrews tem sido o alvo preferido do quarterback Lamar Jackson. Desde 2019, Andrews totalizou 347 recepções e 37 touchdowns. O único tight end a produzir mais durante esse período é a estrela do Kansas City Chiefs, Travis Kelce.