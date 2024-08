Marketa Vondrousova e Cam Norrie desistem do US Open

NOVA YORK — Marketa Vondrousova, campeã de Wimbledon de 2023, e Cam Norrie desistiram do US Open na sexta-feira devido a lesões.

Vondrousova, 18ª colocada no ranking, ficou de fora devido a uma lesão na mão, e Norrie, 47ª colocada, tem um problema no antebraço.

Vondrousova, uma jovem de 25 anos da República Tcheca, ganhou seu primeiro título de Grand Slam em Wimbledon no ano passado e foi vice-campeã no Aberto da França de 2019. Ela também ganhou uma medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio em 2021.

Ela não joga desde a derrota na primeira rodada no All England Club em julho, tornando-se a primeira mulher desde 1994 a perder sua partida de abertura em Wimbledon um ano depois de ganhar o título.

Petra Martic substitui Vondrousova no torneio feminino em Nova York, enquanto Francisco Comesana assume o lugar de Norrie na chave masculina do último torneio do Grand Slam do ano.

O sorteio do US Open será na próxima quinta-feira; o jogo começa em 26 de agosto.