Marrocos Sub-23 4-0 EUA Sub-23 (2 de agosto de 2024) Análise do jogo

A seleção olímpica masculina dos Estados Unidos foi eliminada das Olimpíadas de Paris na sexta-feira, após ser derrotada por 4 a 0 pelo Marrocos, que avança para as semifinais.

Marrocos começou melhor que os dois times diante de uma multidão que estava fortemente a seu favor, forçando o goleiro dos EUA Patrick Schulte a fazer algumas boas defesas no início da partida. A virada veio quando Nathan Harriel cometeu um pênalti, chutando Soufiane Rahimi na área antes do número 9 habilmente marcar o pênalti no canto inferior esquerdo.

Miles Robinson teve a melhor chance dos EUA de restabelecer a igualdade aos 59 minutos, quando um cruzamento veio da ponta esquerda e caiu em seus pés, mas seu chute saiu para fora da trave.

Marrocos logo agravou essa falha com um segundo gol minutos depois. Abde Ezzalzouli avançou até a linha de fundo no lado esquerdo da área de pênalti antes de cruzar para Ilias Akhomach, que não conseguiu errar de perto.

A estrela do Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, deu mais brilho ao resultado aos 70 minutos, quando o lateral-direito passou pela infeliz defesa dos EUA antes de chutar no canto direito.

O último gol do Marrocos veio nos acréscimos, quando El Mehdi Maouhoub marcou outro pênalti, após toque de mão na área.