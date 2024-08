Martino: Lionel Messi retornará a Miami antes dos playoffs da MLS

O técnico do Inter Miami, Gerardo “Tata” Martino, disse na sexta-feira que Lionel Messi logo estará pronto para se juntar ao time para treinar e insistiu que ele retornará a campo antes do final da temporada regular da MLS.

Messi está afastado com uma lesão no ligamento do tornozelo desde que saiu do campo no Hard Rock Stadium na final da Copa América de 14 de julho entre Argentina e Colômbia. Ele perdeu toda a campanha do Miami na Leagues Cup de 2024 com o problema no tornozelo direito e parece pronto para ficar de fora das próximas partidas da temporada regular da MLS também.

O atacante também foi omitido da seleção argentina para a rodada de setembro das eliminatórias da Copa do Mundo contra Chile e Colômbia.

“Não [the injury is not more serious than anticipated] os tempos estão mais ou menos aí”, disse Martino em entrevista coletiva na sexta-feira.

“Ele não está treinando com o grupo. Mas sim, ele já está em campo e trabalhando com os preparadores físicos. Ele está se desenvolvendo bem, era previsível que ele não estaria com a Argentina porque ele ainda não está em condições de jogar, mas continuamos a vê-lo se desenvolver. Não há estimativa, porque você já está começando a ver como se sente conforme adiciona treinamento em campo.”

Martino revelou que Messi deve retornar antes do início dos playoffs, na última semana de outubro.

“O trabalho é planejado pela parte médica com os preparadores físicos. Mas sim, ele retorna antes do fim da temporada regular”, disse.

Lionel Messi não joga na MLS desde 2 de junho. Matias J. Ocner/Miami Herald/Tribune News Service via Getty Images

“Eu não saberia dar um número aproximado de dias que ele volta a treinar, mas não é uma situação muito distante. Há uma parte das lesões que tem a ver com o físico e há uma parte das lesões que tem a ver com o mental, então temos que superar as duas coisas e acho que ele está passando por esse processo.

“Ele está se sentindo cada vez melhor, ele está trabalhando no campo há três ou quatro dias. Não podemos dar tempo porque não sabemos e seria especular sobre algo que pode não ser possível fazer, mas está perto.”

O Inter Miami está em primeiro na Conferência Leste com 53 pontos em 25 jogos e deve garantir uma vaga no playoff neste fim de semana contra o FC Cincinnati. Mesmo que o Miami perca o jogo no sábado no Chase Stadium, oito combinações de resultados diferentes também os levariam à pós-temporada.

Os playoffs de 2024 podem ser a última vez que Jordi Alba, Messi, Luis Suárez e Sergio Busquets dividem o campo vestindo as cores de Miami. O contrato de Suarez expira no final da temporada de 2024, enquanto o time precisaria ativar o ano extra opcional de Alba para que ele jogasse com o time na próxima temporada.

Não há conversas [for negotiations]”, disse Martino sobre a perspectiva de extensões. “Mas, obviamente, a parte do interesse está lá. O que tem que ser moldado é precisamente a MLS. Com as restrições que tem, não é uma liga onde se pode expressar apenas mostrando interesse. Não sei se este é o momento certo porque estamos na reta final e temos que pensar que em três meses tudo estará acabado.”

Restam nove jogos na temporada regular antes do início dos playoffs em 26 de outubro.