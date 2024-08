Marvin Harrison Jr. consolida papel no campo de treinamento dos Cards

TEMPE, Arizona — Michael Wilson teve um lugar na primeira fila para assistir ao campo de treinamento do também recebedor Marvin Harrison Jr. e rapidamente chegou à conclusão de que as defesas adversárias — pelo menos no início da temporada — provavelmente colocarão seu melhor cornerback no novato.

Como todos os outros que assistiram à escolha geral nº 4, ele viu Harrison corresponder ao hype até agora. Há pouca dúvida na mente de Wilson, mesmo antes de Harrison ter feito um único snap na temporada regular, de que Harrison será um tópico — se não o centro — de conversas em reuniões defensivas semanais.

“Obviamente, você não vai para o quarto lugar geral, primeiro recebedor, se você não tem características de elite, qualidades tangíveis de elite com tamanho, velocidade, habilidades com a bola”, disse Wilson. “Tipo, ele tem tudo isso.

“Então, tenho certeza de que na primeira semana ou ao longo da temporada, eles definitivamente estarão cientes de onde ele está.”

Desacelerar Harrison será um desafio para os cornerbacks adversários, evidente nos treinos conjuntos dos Cardinals com o Indianapolis Colts no início deste mês. Em sua primeira ação contra um defensive back adversário — embora em um ambiente um tanto controlado — Harrison mostrou o que poderia estar reservado quando colocou o cornerback estrela de Indianápolis Kenny Moore II em patins em um vídeo que se tornou viral entre os fãs de futebol americano.

“Eu vejo o que todo mundo vê”, disse o cornerback dos Cardinals, Sean Murphy-Bunting. “Obviamente, todos nós vemos da mesma forma, mas ele é muito talentoso. Ele pode fazer tantas coisas diferentes para o nosso time e vamos colocá-lo em situações e pedir que ele faça muito mais para o nosso time.

“Ele é um cara que pode fazer qualquer jogada que realmente lhe seja dada ou lançada. Muito atlético, muito inteligente, muito experiente, também, com sua habilidade de rota, e, simplesmente, o céu é o limite.”

Espera-se que Harrison veja uma variedade de coberturas lançadas em seu caminho por coordenadores defensivos que tentarão, na melhor das hipóteses, eliminá-lo do plano de jogo ou, pelo menos, limitar seus toques. Isso pode ser qualquer coisa, desde cobertura de nuvens, quando um corner rola para cima para bloquear e redirecionar Harrison, com uma meia segurança profunda por cima. Em uma liga que se tornou mais pesada em segurança dividida na defesa, os Cardinals podem ver mais Cobertura 6 (quarto, quarto, metade) para atrapalhar Harrison na linha de scrimmage, com ajuda profunda por cima. Também se espera que os times sejam físicos com Harrison na linha, mas ele mostrou força e fisicalidade suficientes para jogar com contato.

Enquanto as expectativas para Harrison aumentam cada vez que um novo destaque dele aparece na tela de um telefone, ele escolheu manter seus objetivos pessoais, com exceção de vencer, privados. O técnico de wide receivers Drew Terrell não quer definir referências estatísticas porque isso coloca muito foco externo no que ele chamou de “coisa errada”.

A história pode ser um indicador de que tipo de temporada Harrison pode ter. Em cada um dos últimos cinco anos, o principal recebedor novato atingiu o máximo de 1.400 jardas ou de 1.000 a 1.100 jardas. O recebedor do Los Angeles Rams, Puka Nacua, teve o maior número de jardas recebidas em uma temporada de novato desde 2019, com 1.486 na temporada passada. Ja’Marr Chase teve 1.455 em 2021, Justin Jefferson teve 1.400 em 2020, Garrett Wilson teve 1.103 em 2022 e AJ Brown teve 1.051 em 2019.

Marvin Harrison Jr., a quarta escolha do draft de 2024, correspondeu às expectativas até agora. Mark J. Rebilas-USA TODAY Esportes

O potencial de Harrison tem gerentes de fantasy clamando para recrutá-lo. Ele é o wide receiver mais bem recrutado nas ligas fantasy da ESPN nos últimos 20 anos, com uma posição média de draft de 22º, de acordo com a ESPN Stats & Information. Parte disso tem a ver com o quarterback Kyler Murray.

Mesmo antes de os Cardinals se apresentarem para o training camp, Harrison havia estabelecido que ele é a principal arma de recepção de Murray, um papel que será ampliado agora que Zay Jones está suspenso por cinco jogos. E tudo o que ele fez durante o training camp foi solidificar esse papel em todos os treinos de alta velocidade e ritmo acelerado.

“Eu apenas tento fazer o melhor que posso por ele, ficar aberto e fazer jogadas”, disse Harrison.

Isso ajudou Murray a ficar “muito confiante” em seu novato estrela. Os dois passaram um tempo considerável juntos fora do campo, o que Murray descreveu como “muito positivo”. Ele acha que isso se traduzirá para o campo também.

O que mais chamou a atenção de Murray até agora ao lançar para Harrison foi sua habilidade natural.

“Eu acho que você só o observa”, disse Murray. “Você pode observá-lo e dizer quando um cara tem o que fazer. Ele tem o que fazer.”

Harrison gostou de seu primeiro acampamento de treinamento porque sua cadência, que o técnico Jonathan Gannon ajustou este ano para dar aos jogadores um dia de folga a cada três dias de treino, é menos desgastante do que seus acampamentos universitários.

Embora Harrison, filho do membro do Hall da Fama Marvin Harrison, tenha crescido em torno da NFL, ainda há uma curva de aprendizado para jogar na NFL.

“Acho que os jogadores reagem muito mais rápido e este jogo é um pouco mais inteligente do que no nível universitário”, disse Harrison. “Eu diria, vendo [safety] Buda [Baker] voar pelo campo é um pouco diferente do que estou acostumado, apenas a maneira como ele entra em campo e faz jogadas, mas tem sido uma alegria assistir a defesa e o ataque batalhando um contra o outro.”

Para conter a velocidade ao seu redor, Harrison disse que terá que responder e reconhecer as coberturas mais rapidamente.

No geral, o primeiro campo de treinamento de Harrison pareceu com o de qualquer outro novato. Ele tem deveres de novato e teve altos e baixos. Mas, disse o técnico de wide receivers Drew Terrell, está claro que Harrison tem operado em um nível diferente da maioria dos outros novatos.

“Obviamente, ele está mais avançado, pois foi quase preparado para fazer isso desde jovem”, disse Terrell. “Desde a primeira conversa que tive com ele no processo de pré-draft, ele tem sido um profissional. Ele sabe qual é a expectativa. Ele é muito duro consigo mesmo e sabe o que esperar de si mesmo.

“Obviamente, para um novato, se acostumar a um novo ambiente, a velocidade do jogo, os detalhes com os quais treinamos e todas essas coisas é, é um ajuste para qualquer novato. Mas, ele está tão bem preparado quanto qualquer um que tivemos vindo nos dois anos em que estivemos aqui. Ele é um cara avançado até mesmo para um novato.”