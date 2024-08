Mason Greenwood marca duas vezes em meio a vaias na estreia em Marselha

Mason Greenwood marcou duas vezes em sua estreia pelo Marselha na vitória por 5 a 1 sobre o Brest na estreia do campeonato francês no sábado.

Greenwood, o ex-atacante do Manchester United que fez uma transferência controversa para o Marselha neste verão, participou de todos os cinco gols, deu duas assistências e ganhou um pênalti convertido por Elye Wahi.

A primeira aparição de Greenwood na Ligue 1 foi recebida com vaias que ecoavam por todo o estádio Francis-Le Blé de Brest toda vez que ele tocava na bola. O atacante, 22, foi preso em 2022 e posteriormente acusado de tentativa de estupro, comportamento controlador e coercitivo e agressão. O caso foi arquivado no ano passado.

Mason Greenwood levou o Marselha a uma grande vitória no início da temporada da Ligue 1. FRED TANNEAU/AFP via Getty Images

O Brest, que terminou em terceiro na temporada passada e está pronto para competir na Liga dos Campeões, teve dificuldades durante toda a partida. Um pênalti perdido por Romain Del Castillo no primeiro tempo destacou sua falta de precisão.

“Este não era o nosso nível”, disse o técnico do Brest, Eric Roy. “Demos a eles muito espaço na defesa.”

Após a vitória do PSG por 4 a 1 sobre o Le Havre na abertura da temporada na sexta-feira, o Marselha lidera a classificação no saldo de gols após o primeiro jogo do técnico Roberto de Zerbi no comando.

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.