Mason Mount do Man United está ‘frustrado’ com a última dispensa por lesão

O meio-campista Mason Mount, do Manchester United, ficou afastado de alguns jogos devido a uma pequena lesão muscular, informou o clube da Premier League na quinta-feira.

O atacante Rasmus Højlund e os zagueiros Luke Shaw, Leny Yoro, Tyrell Malacia e Victor Lindelof também estão descartados devido a lesões antes do jogo da liga de domingo contra o Liverpool, no Old Trafford.

Mount começou os dois jogos da liga do United nesta temporada. O jogador de 25 anos, que foi substituído no intervalo na derrota por 2 a 1 no último fim de semana para o Brighton & Hove Albion, disse que sofreu a lesão durante a partida.

O ex-jogador do Chelsea assinou com o United em julho de 2023 por cerca de £ 55 milhões (US$ 72,48 milhões), mas ficou limitado a apenas 20 jogos na temporada passada devido a múltiplas lesões.

Escolhas do editor

1 Relacionado

“Durante o último jogo, tive um pequeno problema muscular”, escreveu Mason nas redes sociais. “Eu o examinei e parece que ficarei fora por alguns jogos.”

Mount sofreu uma lesão no tendão da coxa na temporada passada em agosto. Em novembro, ele ficou afastado novamente por quatro meses com uma lesão na panturrilha, após o que conseguiu mais oito aparições.

“Antes e durante a pré-temporada, trabalhei duro para recuperar minha forma física e me senti revigorado, afiado e pronto”, acrescentou Mason.

“Queria que você ouvisse diretamente de mim o quão frustrado estou, como imagino que você também esteja. Farei todo o possível para voltar à melhor forma e ajudar o time.”

O internacional inglês não foi convocado pelo técnico interino Lee Carsley, que enfrenta a Irlanda em Dublin no dia 7 de setembro e a Finlândia em Wembley três dias depois pela Liga das Nações.