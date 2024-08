Matsuyama desiste do BMW Championship com lesão nas costas

Hideki Matsuyama se retirou do BMW Championship com uma lesão na parte inferior das costas na sexta-feira, um dia depois de ter feito 67 na rodada de abertura, 5 abaixo do par, ficando a uma tacada da liderança.

Matsuyama tem lidado com lesões nas costas e no pescoço nos últimos anos.

Matsuyama registrou o 10º título do PGA Tour de sua carreira ao vencer a abertura do playoff da semana passada, o FedEx St. Jude Championship. Essa vitória permitiu que ele subisse para o terceiro lugar na classificação da FedEx Cup. Ele tem a garantia de ter uma posição forte para o início escalonado da próxima semana no Tour Championship, onde o vencedor receberá um bônus de US$ 25 milhões.

O tour anunciou a desistência de Matsuyama pouco antes do horário de saída da manhã e depois divulgou uma declaração do jogador japonês de 32 anos, que está classificado como número 6 do mundo.

“Estou desapontado por ter que me retirar do BMW Championship depois de sentir desconforto na parte inferior das costas durante o aquecimento esta manhã, o que tornou impossível jogar”, disse Matsuyama. “Obrigado à BMW e à Western Golf Association por uma ótima experiência aqui em Castle Pines.”

Informações da Associated Press e da Field Level Media foram usadas neste relatório.