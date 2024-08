Matt Barnes revela que filho Zay foi levado às pressas para o hospital para uma cirurgia de emergência

MB repassa a linha do tempo da semana… explicando que Zay foi atropelado pela primeira vez por um carro na quarta-feira enquanto corria – um momento bastante assustador que muitos podem presumir que na verdade o colocou no hospital.

Mas acontece que Zay aceitou bem o golpe… jogando no Mamba League Invitational – um torneio de ensino médio criado em Kobe Bryant honra – sexta-feira.

Naquela noite, porém, Barnes disse que Zay foi até ele e sua mãe com uma dor de estômago terrível. Os dois o levaram às pressas para o hospital, onde Barnes diz que os médicos realizaram uma cirurgia de emergência no apêndice, no que ele acrescenta que um médico chamou de “o maior apêndice que ele já viu e que não havia rompido”.