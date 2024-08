Matt Brown: Conor McGregor ‘se foi’, Michael Chandler vai ‘acabar se arrependendo’ de ter esperado tanto tempo

A menos que algo mude drasticamente, 2024 chegará e passará sem Conor McGregor lutando no UFC.

Apesar de McGregor expressar seu desejo de retornar este ano, o CEO do UFC Dana White tem sido inflexível que “The Notorious” não competirá em 2024 depois que um dedo quebrado cancelou sua luta contra Michael Chandler, que estava originalmente marcada para o UFC 303 em junho. Todos os sinais pareciam apontar para um confronto em dezembro para a tão esperada luta, mas White revelou que, embora tenha conversado com McGregor, “ele não lutará este ano”.

O recém-aposentado peso meio-médio do UFC Matt Brown sempre acreditou que McGregor nunca mais lutaria, e sua opinião só foi fortalecida por esse último adiamento.

“Ele se foi”, disse Brown sobre McGregor em O Lutador vs. O Escritor. “Eu já disse isso há muito tempo. Há quantos anos eu venho dizendo isso? Ele acabou. Eu não descarto que haja uma chance de ele voltar, mas as chances dele voltar são muito menores do que as chances dele não lutar novamente. Ele tem, tipo, 20% de chance de voltar, eu acho.

“Ele está indo muito bem, permanecendo nas notícias, indo muito bem, mantendo seu nome lá fora. Nós todos adoraríamos vê-lo lutar ainda. Eu adoraria vê-lo lutar com Chandler, com quem eu adoraria ver Conor lutar — se ele estiver treinando corretamente, se mantendo longe das várias substâncias ou seja lá o que for. Entre, o verdadeiro Conor. Viva sua vida o quanto quiser quando tiver 45 anos, estiver aposentado e totalmente fora. Aproveite então, mas por enquanto vamos ver todas as lutas. Vamos vê-las. Eu quero ver você lutar.”

Há uma infinidade de razões pelas quais Brown nunca acreditou no retorno de McGregor depois que o astro irlandês sofreu uma fratura horrível na perna em sua última aparição no UFC, em uma derrota para Dustin Poirier em 2021.

Verdade seja dita, a opinião de Brown sobre McGregor não difere muito da de White, que há muito questiona se o ex-campeão de duas divisões do UFC realmente lutaria novamente um dia.

“Conor McGregor — talvez ele lute novamente, talvez não”, disse White em O Show de Jim Rome em junho. “Você nunca sabe com alguns dos caras que chegam a esse nível [of wealth]. Você nunca sabe quando vai vê-los novamente.”

Enquanto o futuro de McGregor permanece nebuloso, Chandler continua preso esperando depois de se inscrever para o confronto ao concordar em servir como um O lutador final treinador no início de 2023.

Desde McGregor ainda se recuperando de sua lesão, passando por um período de espera de seis meses para lutar novamente após retornar ao programa antidoping do UFC, até o dedo do pé quebrado em julho, Chandler foi forçado a ficar de fora conforme seu aniversário de 39 anos se aproxima, em abril de 2025.

Supondo que a luta não seja marcada para 2024, Chandler perdeu pelo menos dois anos de sua carreira esperando por McGregor, e ainda não há garantias de que sua paciência valerá a pena.

“Na minha opinião, você só vive uma vez e esta é uma pequena janela de tempo na sua vida para competir no mais alto nível”, disse Brown sobre a situação de Chandler. “Acho que ele vai olhar para trás quando tiver 50, 60 anos e dizer: ‘Perdi alguns anos lá só esperando um pagamento.’ Não acho que ele esteja sofrendo por dinheiro de qualquer maneira [but]”Esperei por esse dia de pagamento e poderia estar lá me arriscando.”

“Eu acho que Michael Chandler é um competidor. Eu acho que ele quer estar lá fora colocando tudo em risco. Eu acho que ele vai acabar se arrependendo disso algum dia.”

Talvez o maior risco para Chandler seria marcar uma luta diferente e então potencialmente perder a luta contra McGregor. Ele poderia ter feito isso várias vezes até agora, mas Brown argumenta que mesmo se Chandler lutasse e perdesse nos últimos dois anos, isso não significa que ele não acabaria pegando McGregor de qualquer maneira.

“Eu já disse isso um milhão de vezes, digamos que ele lutou quatro vezes e aqueles dois anos e ele foi 2-2 — Conor ainda luta com ele”, disse Brown. “Não é como se Chandler fosse um novato que vai estar no Fight Nights ou nas preliminares ou algo assim. Ele teria que perder todas as suas lutas para Conor dizer, ‘Eu não vou lutar com você.’ Talvez mesmo assim Conor possa lutar com ele. Conor vai precisar de uma luta de preparação para voltar. Ele pode ver isso como uma luta de preparação. Eu não acho que ele teria perdido nada lutando tantas vezes.

“Eu entendo por que ele está esperando, eu acho. Talvez eles estejam apenas o enrolando. Não sabemos o que ele está ouvindo. Não conhecemos as vozes em seu ouvido, o que elas estão lhe dizendo. A retrospectiva é sempre 20/20, certo? É fácil para nós olhar para trás e dizer: ‘Você deveria ter lutado todo esse tempo’, mas é como, OK, sabemos em retrospectiva que você deveria ter lutado, mas em que ponto você coloca o pé no chão e diz: ‘OK, estou lutando de novo.’”

Brown também argumenta que, como McGregor tem tantas perguntas em torno dele depois de pelo menos três anos parado e um currículo de 1-3 em suas últimas quatro lutas, vencê-lo agora não é o mesmo que lhe dar uma derrota quando ele estava saindo de seu status mítico de “campeão-campeão” nove anos atrás.

Claro, Brown não culpa Chandler por buscar fama e fortuna que vêm junto com uma luta contra McGregor, mas, a essa altura, é só isso que ele quer.

“Está claro que a espera é por um dia de pagamento”, disse Brown. “Não é uma coisa de legado. Não é por natureza competitiva. Acho que Michael Chandler provavelmente vai olhar para trás e dizer: ‘Eu deveria ter pulado lá.’ Talvez ele não vá. Não consigo ler sua mente, não sei o que está acontecendo em sua vida, mas acho que ele provavelmente tem dinheiro sólido. Realmente não faz sentido para mim por que você faria isso.”

