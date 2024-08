Matt Brown explica por que Tony Ferguson está tendo dificuldades para se aposentar: ‘É uma sensação que você não consegue em nenhum outro lugar’

Tony Ferguson deu a entender que poderia se aposentar após perder sua oitava luta consecutiva, naquela que é quase certamente sua última aparição no UFC.

Momentos depois, nos bastidores, o ex-campeão interino dos leves aparentemente voltou atrás nesses comentários, afirmando que sabe que os fãs o seguirão onde quer que ele compita a seguir, enquanto promete que ele só vai “ficar melhor e melhor e melhor e melhor” daqui para frente. O recém-aposentado peso-médio do UFC Matt Brown entende as dificuldades que Ferguson está enfrentando com o possível fim de sua carreira, porque é um tema comum entre lutadores desse nível do esporte.

Embora estivesse decidido a tomar a decisão há apenas alguns meses, Brown se solidariza com as dificuldades de Ferguson para deixar a luta para trás e seguir em frente.

“Olha, quando você perde oito seguidas, não importa onde você esteja na sua carreira — isso é praticamente OK, você provavelmente deveria desistir”, disse Brown no último episódio de O Lutador vs. O Escritor. “Algo não está certo. Seja lá o que for. Se você perdeu seus primeiros oito ou perdeu seus últimos oito.

“O problema é que ele teve tantas vitórias, ele foi campeão interino, em uma sequência de 12 vitórias naquela época. Quando você tem oito [losses]não importa. Se ele tivesse perdido oito lutas seguidas no começo da carreira, suas primeiras oito lutas, ele provavelmente teria desistido. Ele teria dito ‘bem, esse definitivamente não é o esporte para mim, perdi oito lutas seguidas.’ Mas como ele já teve esse barato, ele está pensando que eu posso voltar para isso.”

De muitas maneiras, Brown equipara a euforia sentida ao vencer no UFC à euforia que um viciado em drogas pode encontrar ao ficar chapado. Mas, assim como usar drogas, Brown sabe que esse sentimento é apenas temporário e, portanto, os lutadores estão constantemente perseguindo essa adrenalina sempre que colocam os pés no octógono.

Talvez a maior diferença seja que nada se compara à energia que vem da vitória no UFC, então quase todo lutador luta para deixar isso de lado para sempre.

“É como cocaína. Realmente é”, disse Brown. “É como entrar em um octógono e bater na bunda de outro homem, especialmente do jeito que Tony fez, onde ele simplesmente arrancou as almas das pessoas de seus corpos. Essa é uma sensação que você não consegue em nenhum outro lugar, de nenhuma outra forma.

“Mas você não pode perseguir isso. Você tem que aceitar que essa foi a estação da sua vida, e é hora de seguir para uma nova estação.”

Como Brown não conhece Ferguson pessoalmente, ele não pode dar nenhum conselho específico para o veterano de 40 anos, que está passando por uma encruzilhada em sua carreira.

Mas conquistando seu lugar no elenco do UFC por 16 anos antes de se aposentar, Brown pode definitivamente falar sobre suas próprias experiências pessoais com lutas e então perceber que era o momento certo para pendurar as luvas para sempre. Ele também sabe que tomar essa decisão não será fácil para Ferguson ou qualquer outra pessoa porque há uma necessidade que a luta preenche que realmente não pode ser igualada por nada mais.

“A razão pela qual consegui me aposentar foi porque eu era uma pessoa mais completa do que isso”, explicou Brown. “Tenho outras coisas que me preenchem e me dão recompensa na vida mais do que apenas lutar. Minha identidade não está ligada a ser apenas um lutador. Você meio que tem que se afastar do mundo e ficar sozinho consigo mesmo um pouco para perceber isso, pelo menos eu percebi, porque onde quer que você vá, é assim que todos colocam sua identidade.

“Em todo lugar que vou, por exemplo, eu estava na feira estadual no último fim de semana e fui parado cinco ou seis vezes e as pessoas pedindo autógrafos e fotos e me animando, perguntando quando eu vou voltar. Isso preenche um grande vazio na sua alma quando você pode dizer ‘sim, eu vou voltar’. Mas quando você tem que dizer a eles não, eu não vou voltar, eu estou farto — você sente como se tivesse decepcionado aquela pessoa.”

Para Brown, ele construiu um novo propósito fora da luta ao abrir sua academia, que ele reformou recentemente e comemorou um aniversário após sua aposentadoria do UFC.

Obviamente, isso não será uma solução única para todos os lutadores, mas Brown diz que Ferguson precisa buscar algo que lhe dê um propósito que não envolva mais levar socos na cabeça para ganhar a vida.

“O que mais me ajudou foi uma citação de [Miyamoto] Musashi e eu provavelmente vamos tatuar isso em mim em algum momento — tudo está dentro”, disse Brown. “A citação inteira diz que não há nada fora de você que vai fazer você maior, mais rico, mais forte, mais rápido ou melhor, tudo está dentro. Não busque nada fora de você. Isso é meio profundo para mim no sentido de lutador, é o que você precisa aprender sobre o que está dentro de si um pouco mais e cavar um pouco mais fundo em sua própria alma para descobrir quem você é e você provavelmente é mais do que apenas um lutador.

“Agora, se você é apenas um lutador, então tudo bem, vá lá e continue lutando e lute até morrer. Não tenho nada contra isso. Mas, para mim, descobri muito mais.”

No caso de Ferguson, Brown certamente não lhe dirá o que fazer, mas a previsão parece estar dada com sua recente sequência de derrotas, o que provavelmente encerrará sua passagem pelo UFC desde 2011.

“Acho que a moral da história é que Tony precisa desistir e encontrar outra coisa para fazer”, disse Brown. “Talvez ele devesse abrir uma academia. Eu ficaria feliz em ajudá-lo.”

