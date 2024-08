Matt Damon aparece com toda a família na estreia de ‘Os Instigadores’

O ator vencedor do Oscar trouxe sua linda esposa Luciana Barroso e suas filhas – Isabella 18, Gia 15 e Estela 13 anos – para curtir seu novo filme de ação no Lincoln Center, em Manhattan.

Filha de Luciana, de 24 anos Alexia com o ex-marido, Arbello Barroso também esteve presente junto com a mãe de Matt, Nancy Carlsson Paige .

Matt e sua família se reuniram para tirar fotos no tapete vermelho e todos pareciam felizes juntos. Não é todo dia que você vê Matt e todo o seu clã em uma de suas estreias de filmes, então esta deve ser uma ocasião especial.

No evento, Matt disse Pessoas sua esposa produziu “The Instigators” e o encorajou a participar do projeto, dizendo que ele sempre confia no julgamento dela, então ele se envolveu.