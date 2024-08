Matt Kuchar completa o Wyndham Championship sozinho na segunda-feira

Tiger Woods disse uma vez que “golfe é um esporte solitário”. Matt Kuchar conhece a sensação após um final bizarro na segunda-feira do Wyndham Championship.

Kuchar foi o único jogador que optou por não terminar a rodada final de domingo no Sedgefield Country Club em Greensboro, Carolina do Norte, devido à escuridão.

O veterano do PGA Tour retornou ao campo na segunda-feira às 8h (horário do leste dos EUA) para jogar seu 72º buraco, fazendo o par 18 de 508 jardas, par 4, para terminar em um empate de 10 jogadores pelo 12º lugar, com 11 abaixo do par — sete tacadas atrás do vencedor Aaron Rai, da Inglaterra.

A última tacada de saída de Kuchar na noite de domingo foi para a esquerda, deixando-o a 212 jardas da bandeira. Querendo mais tempo para avaliar suas opções, mas ficando sem luz do dia, ele tomou a decisão incomum de terminar na segunda-feira.

Após receber alívio na linha de visão devido ao placar perto do green, Kuchar caiu no fairway adjacente e ficou aquém do green. Sua terceira tacada atingiu a bandeira, deixando-o com um par de tap-in. Kuchar levou seis minutos para completar o buraco.

Kuchar pediu desculpas na segunda-feira a todos os funcionários e equipes que tiveram que retornar ao campo na segunda-feira por ele.

“Ninguém quer ser esse cara que está aparecendo hoje, uma pessoa, um buraco. Nem um buraco, meio buraco para tacar”, disse Kuchar na segunda-feira.

“Então, peço desculpas ao torneio, a todos que tiveram que vir. Eu sei que é uma droga, eu sei das ramificações, eu sei que é uma droga. Certamente peço desculpas por forçar todos a virem aqui.”

O T12 chegou com um salário de $ 135.000. Kuchar, 46, também subiu 10 posições para o No. 103 nos playoffs da FedEx Cup — um grande impulso para suas chances de terminar a temporada no Top 125 e manter seu cartão de tour para 2025.

Informações da Field Level Media e da Reuters foram usadas nesta reportagem.