Matt LaFleur – ‘Quero vomitar’ quando perguntado sobre o WR1 do Packers

GREEN BAY, Wisconsin — Se Matt LaFleur receber outra pergunta sobre se o Green Bay Packers tem um verdadeiro recebedor número 1, a equipe de limpeza pode ter uma confusão para resolver no auditório de mídia do Lambeau Field.

“Eu quero vomitar toda vez que ouço ‘recebedor nº 1’, para ser honesto com você”, disse LaFleur na segunda-feira. “Isso me deixa louco. Isso é algo sobre o qual vocês falam. Eu sinto que temos um monte deles.”

A hierarquia do Green Bay em wide receivers tem sido uma questão que LaFleur tem enfrentado com frequência após a troca de Davante Adams para os Raiders em março de 2022 — e, às vezes, isso se tornou um tópico um tanto irritante para o treinador em seu sexto ano.

Os Packers não tiveram uma única recepção na temporada passada por um recebedor com mais de dois anos de experiência na NFL, porque eles não tinham um recebedor assim no elenco. O Green Bay ainda se tornou o time mais jovem a vencer um jogo de playoff desde a fusão AFL-NFL de 1970, de acordo com o Elias Sports Bureau, e Jordan Love conseguiu lançar para 4.159 jardas e 32 touchdowns em sua primeira temporada completa como quarterback titular.

O então novato Jayden Reed liderou os Packers com 64 recepções e 793 jardas na temporada passada. Suas oito recepções para touchdown empataram com Romeo Doubs na liderança do time. Christian Watson teve a melhor média de jardas por recepção com 15,1, mas foi limitado a apenas nove jogos por causa de uma lesão recorrente no tendão. Outro novato — Dontayvion Wicks — ficou em segundo lugar, atrás de Watson, na temporada passada, com uma média de 14,9 jardas com quatro touchdowns.

Foi Wicks quem pegou o passe para touchdown de 65 jardas de Love para começar a abertura da pré-temporada no sábado em Cleveland.

No entanto, ninguém daquele grupo foi o primeiro a registrar um jogo de recepção de 100 jardas na temporada passada. Essa honra pertenceu a Bo Melton, que nem estava na lista regular de 53 jogadores quando o fez; ele foi uma elevação no dia do jogo do time de treino para o penúltimo jogo da temporada regular, quando pegou seis passes para 105 jardas e um touchdown em 31 de dezembro contra os Vikings.

“Todos eles são capazes de ser um ‘número 1’ em alguma função, e a questão é como queremos atacar alguém e onde queremos colocar esses caras”, continuou LaFleur na segunda-feira após seu comentário sobre “vômito”.

“Isso nos permite, quero dizer, quem vai pegar a bola? Não sei. Pode mudar de semana para semana. Vimos isso no ano passado, e então temos Bo Melton chegando e sendo nosso primeiro recebedor de 100 jardas contra Minnesota. Então, eu acho que isso apenas — novamente, nos liberta em termos de apenas, de um ponto de vista ofensivo e como atacamos as pessoas.”

Se há um recebedor com quem Love tem o tipo de conexão que Aaron Rodgers tinha com Adams (ou Jordy Nelson antes disso), talvez seja Doubs. Entrando em sua terceira temporada, Doubs está saindo de uma pós-temporada estelar. Em dois jogos de playoff, ele pegou 10 passes para 234 jardas e um touchdown, incluindo cinco para 151 na vitória dos Packers sobre os Cowboys.

“Eventualmente, acho que vai crescer para isso”, disse o coordenador de jogo de passes do Packers, Jason Vrable, sobre ter um recebedor nº 1. “Os caras vão subir no quarto ano, no terceiro ano ou teremos que deixar um cara ir ou contratar um cara de volta.

“Normalmente, o número 1 se torna isso quando eles provam seu valor repetidas vezes e, então, eles finalmente são pagos pelo nosso prédio porque acreditamos tanto neles que nos levaram ao Super Bowl.”