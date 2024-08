Matt Turner, da USMNT, se junta ao Crystal Palace por empréstimo do Forest

O Crystal Palace contratou o goleiro da seleção masculina dos Estados Unidos, Matt Turner, por empréstimo de uma temporada do Nottingham Forest, anunciaram os clubes na sexta-feira.

O acordo não inclui uma opção ou obrigação de tornar a mudança permanente, disseram fontes à ESPN.

Turner, 30, se junta ao Palace para desafiar Dean Henderson pela vaga de goleiro titular. Ele chega no mesmo dia em que o Palace viu Sam Johnstone se juntar ao Wolves por uma taxa que pode chegar a £ 10 milhões.

“Estou muito animado por estar aqui — e pronto para começar a trabalhar”, disse Turner no anúncio do Palace.

“Ouvi falar muito sobre [goalkeeping coach] Dean Kiely de Wayne Hennessey, e obviamente Dean [Henderson] e Remi [Matthews] tenho muita experiência, então será ótimo conhecê-los, aprender como eles trabalham, apoiá-los de todas as maneiras que puder, mas também incentivá-los a serem as melhores versões de si mesmos.”

Ele foi ligado a uma mudança no início da janela de transferências, mas o Nottingham Forest estava relutante em deixá-lo sair. Mas com o relógio correndo no dia do prazo de transferência, o Crystal Palace fez uma mudança tardia.

Turner teve que competir com Carlos Miguel e Matz Sels nesta temporada e se viu em terceiro na hierarquia. Sels começou na Premier League, com Miguel assumindo a vaga para a partida da Copa da Liga no meio da semana.

Turner fez 17 aparições na Premier League pelo Forest na temporada passada, mas tentará reacender sua carreira no Selhurst Park. Ele tem 44 convocações para a seleção masculina dos EUA e foi a primeira escolha do time na Copa do Mundo do Catar e no torneio da Copa América do verão.