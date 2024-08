Matthew Gaudreau GoFundMe arrecada US$ 375 mil em dois dias desde a morte trágica

Matheus Gaudreau A morte de está inspirando generosidade em outras pessoas… com muitas pessoas doando milhares de dólares para sua viúva e filho que logo nascerá após sua trágica morte na quinta-feira.

UM GoFundMe foi iniciado em homenagem ao irmão do destaque da NHL Johnny Gaudreau … com todos os lucros indo para sua esposa Madeline – e já arrecadou cerca de US$ 400 mil.