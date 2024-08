Matthew Judon troca um lembrete de que os Patriots estão se reconstruindo

FOXBOROUGH, Massachusetts — Depois de uma temporada de 4-13 e com um novo regime liderado pelo vice-presidente executivo de pessoal de jogadores Eliot Wolf e pelo técnico Jerod Mayo, o New England Patriots está em modo de reconstrução.

A negociação de quarta-feira do linebacker externo Matthew Judon para o em troca de uma escolha de terceira rodada reforça isso ainda mais.

Judon estava entrando na temporada final do contrato de quatro anos e US$ 56 milhões que ele assinou com os Patriots em março de 2021. Ele deve ganhar um salário-base de US$ 6,5 milhões, o que ele deixou claro que acredita não refletir seu valor.

Os lados não conseguiram chegar a um acordo sobre um novo contrato e, em 29 de julho, Judon expressou abertamente sua frustração com o primeiro treino de pads completos dos Patriots no training camp, chegando ao campo sem seus pads e observando os companheiros de equipe trabalhando enquanto ele estava sentado em um barril de lixo virado. Ele teve o que pareceu ser uma conversa animada com Mayo antes de sair do campo e, mais tarde, voltou para falar com Wolf e o diretor de pessoal do jogador Matt Groh. Judon perdeu dois treinos antes de retornar ao time.

Perder seu melhor pass rusher é um golpe significativo para uma defesa que é a força do time. Judon também é um dos jogadores mais conhecidos da franquia, vestindo suas mangas vermelhas características e tirando um tempo para se conectar com os fãs jogando futebol com eles antes dos treinos e jogos.

Na noite de quarta-feira, quem visitava o site da equipe ainda podia ver Judon ao longo do banner, no centro, entre os capitães David Andrews, Ja’Whaun Bentley e Hunter Henry, além do running back Rhamondre Stevenson.

Mas ganhar uma escolha de terceira rodada por um jogador que em breve completará 32 anos e que não fazia parte de seus planos futuros devido a uma combinação de idade e custo — e que ficou limitado a quatro jogos na temporada passada após romper o bíceps — é um trunfo significativo para uma franquia que precisa muito de uma infusão de talentos.

E isso resume tudo: dor de curto prazo para o que eles esperam que seja ganho de longo prazo.

A saída de Judon provavelmente abre caminho para que Keion White, a segunda escolha do draft de 2023, passe de jogador de meio período (jogando 48% dos snaps no ano passado) a titular em tempo integral, ao lado do robusto e decisivo Anfernee Jennings.

O White de 6 pés e 5 polegadas e 285 libras mostrou talento de ponta — jogando tanto na ponta da defesa quanto se movendo para dentro às vezes, em um reflexo de sua mistura de capacidade atlética e poder — e agora tentará provar que pode fazer isso consistentemente. Ele jogou em 16 jogos como novato (quatro como titular) e registrou 26 tackles, um sack e três passes defendidos.

Os Patriots também gostam do que viram do veterano de cinco anos Oshane Ximines, o ex-New York Giant de 1,93 m e 113 kg. Ironicamente, Judon estava dando aulas particulares para Ximines na lateral da abertura da pré-temporada dos Patriots na última quinta-feira, depois que Ximines foi pego lá dentro, perdendo sua vantagem em uma jogada, o que é um não-não no esquema do time. Apelidado de “Ox”, ele entrou na NFL como uma escolha de terceira rodada do Old Dominion em 2019.

“É emocionante ver caras como Ox darem esse passo à frente”, disse Mayo após a primeira semana de treinamento.

Jennings, White e Ximines agora se projetam como os três melhores outside linebackers em early downs, e há flexibilidade para mover o inside linebacker titular Jahlani Tavai, e possivelmente a contratação de agente livre Sione Takitaki (atualmente na lista de fisicamente incapazes de atuar), se necessário. Esses jogadores preenchem o que os Patriots chamam de papel de “Joker” por causa de sua flexibilidade inside-outside.

E, finalmente, no pacote de terceira descida dos Patriots, onde Judon frequentemente prosperou, o veterano do quinto ano Joshua Uche (6-1, 240) deve desempenhar um papel de destaque. Provavelmente não forte o suficiente para jogar em descidas iniciais, a explosão de pass-rush de Uche apareceu em 2022, quando ele totalizou 11,5 sacks, embora parte disso estivesse ligado a jogar ao lado de Judon. Então, depois de totalizar três sacks na temporada passada, quando Judon perdeu 13 jogos, ele pode retornar à forma anterior sem seu confiável parceiro de pass rush?

Essas são algumas das perguntas que os Patriots, que estão operando com uma mentalidade de longo prazo sob seu novo regime, agora terão que responder sem Judon.