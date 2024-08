Maui Invitational retorna à ilha após incêndios; UConn lidera o campo

LAHAINA, Havaí — A bicampeã nacional UConn destacará o Maui Invitational, que está retornando ao Lahaina Civic Center um ano depois que incêndios florestais fatais forçaram uma mudança para Honolulu.

O torneio, que será disputado de 25 a 27 de novembro, anunciou as escolas convidadas e a programação na terça-feira.

Os Huskies enfrentarão Memphis no dia de abertura, seguidos por Colorado-Michigan State, Auburn-Iowa State e Dayton-North Carolina.

O presidente do torneio, Dave Odom, chamou-o de um dos campos mais fortes da história do evento. UConn está fazendo sua quinta aparição em Maui.

Sete dos oito times chegaram ao torneio de basquete masculino da NCAA em março. Carolina do Norte e Iowa State chegaram ao Sweet 16.

Incêndios em Maui levaram a 102 mortes em agosto e devastaram a cidade de Lahaina, na costa noroeste de Maui. O evento do ano passado foi disputado no campus da University of Hawai’i em Honolulu, na ilha de Oahu. Purdue derrotou Marquette para ganhar o título de 2023.