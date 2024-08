Mavs x Warriors destacam a noite de abertura da programação da Copa da NBA

O retorno de Klay Thompson à Bay Area acontecerá na primeira noite do calendário da Emirates NBA Cup 2024-25.

Thompson e seu novo time, o Dallas Mavericks, enfrentarão o Golden State Warriors em San Francisco no dia 12 de novembro, parte do calendário completo da Copa da NBA revelado na terça-feira no programa “NBA Today” da ESPN.

O restante do calendário da temporada regular da NBA será revelado na quinta-feira no “NBA Today”.

O futuro ala do Hall da Fama, que formou a maior equipe de arremessadores da história da NBA ao lado de Stephen Curry, assinou um contrato de três anos e US$ 50 milhões com o Dallas nesta offseason e agora retornará ao lugar que chamou de lar nas primeiras 13 temporadas de sua carreira.

Destaques da programação da Copa da NBA Confronto Data Knicks no 76ers 12 de novembro Mavericks contra Warriors 12 de novembro Lakers contra Spurs 15 de novembro Grizzlies no Warriors 15 de novembro Cavaliers no Celtics 19 de novembro Trovão no Spurs 19 de novembro Pacers em Bucks 22 de novembro Mavericks no Nuggets 22 de novembro Bucks no calor 26 de novembro Lakers no Suns 26 de novembro Clippers em Timberwolves 29 de novembro Trovão no Lakers 29 de novembro Knicks contra Hornets 29 de novembro Cavaliers em Hawks 29 de novembro Pelicanos em Grizzlies 29 de novembro Mágica nos Knicks 3 de dezembro Guerreiros em Nuggets 3 de dezembro Quartas de final (com melhor classificação) 10 e 11 de dezembro Semifinais (Las Vegas) 14 de dezembro Campeonato (Las Vegas) 17 de dezembro

No entanto, esse não será o único jogo de sucesso na noite de abertura da programação da segunda edição do torneio da liga durante a temporada, já que na primeira metade da dupla rodada nacional na TNT, o New York Knicks viajará pela Interestadual 95 para enfrentar o Philadelphia 76ers.

Após uma emocionante série de seis jogos de playoffs na primeira rodada, ambos os times fizeram grandes movimentações nesta offseason, com os Knicks negociando por Mikal Bridges e os 76ers contratando Paul George.

A programação de jogos da ESPN começará na sexta-feira, 15 de novembro, com LeBron James e Victor Wembanyama — que tiveram uma batalha emocionante na disputa pela medalha de ouro das Olimpíadas — se enfrentando enquanto o Los Angeles Lakers, vencedor do torneio inaugural do ano passado, viaja para San Antonio para enfrentar o Spurs, antes do Warriors receber Ja Morant e o Memphis Grizzlies no segundo jogo da rodada dupla.

Assim como no ano passado, os jogos da fase de grupos da NBA Cup serão disputados às terças-feiras (12, 19, 26 de novembro e 3 de dezembro, com jogos televisionados nacionalmente pela TNT) e sextas-feiras (15, 22 e 29 de novembro, com jogos televisionados nacionalmente pela ESPN). Nesses dias, os únicos jogos disputados serão as disputas da NBA Cup. Cada time jogará quatro jogos da fase de grupos, enfrentando todos os outros times do seu grupo uma vez (dois em casa, dois fora).

Os grupos, que foram sorteados no mês passado com base na classificação da temporada regular do ano passado, são os seguintes:

Grupo Leste A: Knicks, Orlando Magic, 76ers, Brooklyn Nets, Charlotte Hornets

Grupo Leste B: Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Miami Heat, Toronto Raptors, Detroit Pistons

Grupo Leste C: Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls, Atlanta Hawks, Washington Wizards

Grupo Oeste A: Minnesota Timberwolves, LA Clippers, Sacramento Kings, Houston Rockets, Portland Trail Blazers

Grupo Oeste B: Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Lakers, Utah Jazz, Spurs

Grupo Oeste C: Denver Nuggets, Mavericks, Pelicanos de Nova Orleans, Guerreiros, Grizzlies

O vencedor de cada um dos seis grupos — mais o segundo colocado de cada conferência — avançará para as rodadas eliminatórias do torneio. As quartas de final serão realizadas na terça-feira, 10 de dezembro, e na quarta-feira, 11 de dezembro, no local do time com melhor classificação. Os vencedores desses jogos avançarão para as semifinais em Las Vegas no sábado, 14 de dezembro, com o jogo do campeonato também sendo disputado em Las Vegas em 17 de dezembro.

Outros jogos televisionados nacionalmente pela ESPN verão os Pacers e os Bucks — que tiveram confrontos memoráveis ​​na temporada regular da temporada passada, antes dos Pacers derrotarem os Bucks na primeira rodada dos playoffs — se enfrentando em Milwaukee em 22 de novembro, seguidos por Luka Doncic e os Mavericks indo para Denver para enfrentar Nikola Jokic e os Nuggets, em uma batalha dos dois últimos campeões da Conferência Oeste.

Então, em 29 de novembro — Black Friday — os Clippers viajarão para Minnesota para enfrentar Anthony Edwards e os Timberwolves, antes de Shai Gilgeous-Alexander e o Thunder enfrentarem James e os Lakers em Los Angeles. Naquele dia, também haverá três jogos televisionados à tarde na NBA TV: os Knicks no Hornets ao meio-dia ET, seguidos pelos Cavaliers no Hawks às 2:30 pm e os Pelicans no Grizzlies às 5 pm.

Os destaques das três datas restantes da fase de grupos são os Cavaliers e os atuais campeões da NBA, Celtics, se enfrentando em uma revanche da série de playoffs da segunda rodada em Boston, em 19 de novembro, seguidos pelo Thunder enfrentando os Spurs em San Antonio; os Bucks jogando em Miami em 26 de novembro, antes dos Lakers enfrentarem os Suns em Phoenix; e, no último dia da programação, o Magic enfrentando os Knicks no Madison Square Garden, antes dos Warriors e Nuggets se enfrentarem em Denver.