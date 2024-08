Max Johnson da UNC é retirado de maca com lesão no quadril contra Minnesota

O quarterback da Carolina do Norte, Max Johnson, foi retirado do campo com uma lesão no quadril no terceiro quarto da vitória por 19 a 17 contra Minnesota na noite de quinta-feira em Minneapolis.

Johnson, que foi transferido do Texas A&M para os Tar Heels na última offseason, ganhou a vaga de titular após uma competição com Conner Harrell que foi até o fim. No começo contra os Golden Gophers, Johnson lutou para encontrar consistência — mas sua linha ofensiva também, com quatro novos titulares.

No final do terceiro quarto, Johnson recuou para passar, mas Justin Walley veio da secundária em um blitz e o derrubou. Johnson caiu desajeitadamente sobre o joelho direito e imediatamente o agarrou.

Seus pais, Nikki e Brad, assistiram em silêncio atordoado das arquibancadas. Brad Johnson, um ex-quarterback da NFL, começou sua carreira profissional com os Vikings.

Em sua coletiva de imprensa pós-jogo, o técnico da UNC, Mack Brown, disse que a lesão é no quadril de Johnson e que ele foi levado para um hospital local. O time não tinha certeza se Johnson viajaria de volta na quinta-feira à noite.

“Eu odeio que Max tenha se machucado por ele e por nós. Conner [has] “Temos que entrar”, disse Brown.

Johnson começou sua carreira na LSU em 2020 antes de se transferir para o Texas A&M em 2022. Ele esperava um novo começo com os Tar Heels após uma carreira de altos e baixos com ambos os programas. Sua experiência — 22 partidas e 30 aparições no total — fez dele um jogador importante para a Carolina do Norte passar pelo portal para substituir a escolha de primeira rodada do draft Drake Maye.

Johnson terminou com 12 de 19 passes para 71 jardas com uma interceptação e um touchdown corrido na quinta-feira à noite. Harrell, um redshirt do segundo ano que serviu como reserva de Maye na temporada passada e começou o jogo de bowl dos Tar Heels, o substituiu e teve 2 de 4 para 34 jardas. Ele liderou os Tar Heels em um drive tardio que finalmente produziu o field goal vencedor com 1:44 restantes.