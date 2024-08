Maya Moore não queria que a “noite acabasse” com a aposentadoria da camisa 23 do Lynx

MINNEAPOLIS — A lenda do Lynx, Maya Moore, derramou lágrimas na noite de sábado enquanto estava no centro da quadra para ver sua camisa número 23 ser guardada nas vigas do Target Center.

Momentos depois que o time de Minnesota que ela liderou garantiu uma vaga nos playoffs com uma vitória de 90 a 80 sobre o Indiana Fever e um ano depois de se aposentar oficialmente da WNBA, Moore foi cercada por ex-companheiras de equipe, amigos e familiares quando seu número foi revelado ao lado de outras estrelas do time campeão da WNBA de 2017: Rebekkah Brunson, Lindsay Whalen, Sylvia Fowles e Seimone Augustus.

A maioria do público recorde de um jogo em casa do Lynx — 19.023 — permaneceu em seus assentos para homenagear Moore, que ajudou a franquia a ganhar quatro títulos da WNBA.

“Minha vida é um exemplo do que parece quando amamos bem uma garotinha”, disse ela. “Não há como assistirmos a isso [ceremony] sem amor. Tantas pessoas tendo uma mão na minha vida para me mostrar o que é a vida. É isso que eu tentei trazer todos os dias: vida e alegria. Porque eu fui um recipiente de vida e alegria.”

“Eu meio que não quero que essa noite acabe”, disse Maya Moore sobre a emocionante cerimônia pós-jogo que terminou com sua camisa do Lynx sendo içada para as vigas do Target Center. “Algumas das minhas pessoas favoritas no mundo estão aqui comigo” Foto de Stephen Maturen/Getty Images

Durante a cerimônia, Moore recebeu um baú personalizado da Jordan Brand — ela foi a primeira mulher contratada pela empresa — que incluía uma jaqueta estilosa e vários pares de sapatos dourados. Uma montagem de vídeo também foi exibida durante a cerimônia para Moore, que passou oito temporadas em Minneapolis. Ela incluía elogios de algumas de suas principais oponentes. No vídeo, a estrela de Mercury, Diana Taurasi, disse que Moore às vezes era “imparável” sempre que competiam.

Moore, a MVP da WNBA de 2014, também foi homenageada por aqueles que ajudaram a transformar a franquia em uma potência sob o comando da técnica Cheryl Reeve.

“Vocês nos ajudaram a elevar nossos jogos a outro nível e alcançamos novos patamares que provavelmente nunca imaginamos que alcançaríamos ao vencer quatro campeonatos e fazer tantas coisas incríveis juntos”, disse Augustus.

Whalen acrescentou: “Acho que a melhor coisa que posso dizer sobre Maya é que quando você estava no time dela, você nunca se sentia fora de nenhuma situação, de nenhum jogo.”

Moore se aposentou oficialmente no ano passado e anunciou que ela e seu marido, Jonathan Irons, continuariam seu trabalho com sua organização, Win With Justice, que visa educar o público sobre os desafios dentro do sistema de justiça americano. Mas Moore não joga uma partida desde 2018, então ela efetivamente encerrou sua carreira na WNBA aos 29 anos.

Escolhas do editor

Antes do jogo de sábado, Moore disse que não consideraria um retorno ao basquete, que ela deixou em parte para ajudar a libertar Irons, cuja condenação por roubo e agressão foi anulada por um juiz. Dias após sua libertação da prisão em 1º de julho de 2020, Moore e Irons se casaram. O casal deu as boas-vindas ao seu primeiro filho, Jonathan Irons Jr., em 2022. Entre a maternidade e seu trabalho com a reforma da justiça criminal, Moore disse que está contente com sua vida agora.

Ela também disse que esperou para anunciar oficialmente sua aposentadoria porque queria ter certeza.

“A jornada que eu tive não era esperada, mas era exatamente a jornada que eu deveria fazer”, ela disse. “E então, do jeito que minha vida estava indo e a quantidade de esforço e presença que era necessária de onde eu estava indo, conforme cada ano passava, não parecia que eu poderia voltar atrás, mas eu só queria ficar no momento e também manter as coisas abertas até que eu tivesse realmente certeza.”

Moore tem um dos currículos mais condecorados da história do basquete, masculino ou feminino. Ela é uma ex-campeã da NCAA duas vezes e duas vezes ganhadora do Wooden Award. Ela também ganhou um par de medalhas de ouro olímpicas com a seleção feminina nacional. Mas o momento que ela disse que sempre se lembrará de seu tempo com o Lynx aconteceu em 2015 durante o Jogo 3 das Finais da WNBA contra o Fever. Moore acertou uma cesta de três pontos no estouro do cronômetro para vencer o jogo na estrada, criando uma das imagens mais duradouras de sua carreira.

“Tudo o que você vê naquela foto é o [Indiana] os fãs ficaram sem palavras enquanto o tiro estava subindo e então, você sabe, finta de bomba, um drible certo, ele sobe”, ela lembrou. “Tudo que eu lembro é que estava tão assustadoramente quieto depois que o tiro entrou e então [Brunson] me abraçou e eu pensei: ‘Ah, estou de volta à vida.'”

Caitlin Clark, que marcou 23 pontos na derrota, repetidamente chamou Moore de seu jogador favorito de todos os tempos. Ela era fã do Lynx quando criança e disse que uma de suas memórias favoritas da infância foi quando teve a chance de abraçar Moore antes de um jogo.

Mas Clark não foi o único jogador na quadra no sábado que idolatrava Moore quando criança. Napheesa Collier, que liderou o Lynx com um esforço de 31 pontos, e Moore cresceram na mesma cidade natal, Jefferson City, Missouri, e ambos jogaram na UConn.

Moore disse que ficou impressionada com o crescimento de Collier durante uma temporada que colocou a estrela diretamente na conversa de MVP da WNBA, junto com outros destaques perseguindo a superestrela do Las Vegas Aces, A’ja Wilson. Durante a cerimônia, Reeve disse que Moore desempenhou um papel na ascensão de Collier.

“O impacto de Maya Moore é que Napheesa Collier passou a sonhar em um dia ser como Maya Moore”, disse Reeve.

A mágica que Moore criou na quadra durante sua carreira terá um lugar permanente no Target Center agora que seu número foi aposentado. No sábado, Moore tentou absorver tudo enquanto chorava enquanto os fãs que nunca quiseram que ela fosse embora aplaudiam.

“Eu meio que não quero que essa noite acabe”, ela disse. “Algumas das minhas pessoas favoritas no mundo estão aqui comigo.”