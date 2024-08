McCarthy perderá treino noturno dos Vikings com dor no joelho

EAGAN, Minnesota — O quarterback novato do Minnesota Vikings, JJ McCarthy, relatou dores no joelho direito aos médicos na segunda-feira, disse o técnico Kevin O’Connell, e não participará do treino noturno do time.

A notícia veio dois dias após a encorajadora estreia de McCarthy na pré-temporada no sábado, em uma vitória de 24-23 sobre o Las Vegas Raiders. Ele completou 11 de 17 passes para 188 jardas e dois touchdowns, enquanto também correu duas vezes para 18 jardas, e não houve nenhuma indicação de lesão durante ou após o jogo.

O’Connell o removeu no final do terceiro quarto, quando ele atingiu a contagem programada de 30 jogadas.

“Por precaução”, disse O’Connell na segunda-feira, “vamos continuar a avaliação dele e fazer mais alguns testes. [He is a] “jogador muito importante, obviamente, então queremos ter certeza de que somos inteligentes antes que ele participe, garantindo que temos um bom entendimento de onde ele está.”

Mais tarde, O’Connell se referiu à situação de McCarthy como “algum tipo de dor rotineira que muitos caras às vezes sentem depois do primeiro jogo da pré-temporada, e era algo sobre o qual queríamos ser inteligentes”.

O’Connell disse que não sabia se McCarthy viajaria com o time esta semana para Cleveland, onde os Vikings participarão de um par de treinos conjuntos com os Browns e depois jogarão um jogo de pré-temporada no sábado. Enquanto Sam Darnold tem sido o quarterback nº 1 dos Vikings durante todo o training camp, McCarthy estava programado para começar a receber mais snaps de treino com o ataque do primeiro time esta semana, disse O’Connell.

Os Vikings têm um total de quatro quarterbacks em seu elenco de treinamento, com Nick Mullens e Jaren Hall se juntando a Darnold e McCarthy.