McDonald’s França provoca remoção de molho de curry após clínica de tiro de Steph

A atuação decisiva de Stephen Curry para garantir a medalha de ouro no basquete masculino no sábado causou comoção no mundo do basquete.

Também chamou a atenção do McDonald’s na França.

Enquanto o time francês reduzia a liderança dos Estados Unidos para três pontos com 2:58 restantes, Curry respondeu com quatro cestas de três pontos no resto do caminho, garantindo a vitória do Time EUA por 98-87. A estrela do Golden State Warriors terminou com 24 pontos.

Diferentemente das unidades dos EUA, o McDonald’s França tem um sabor de molho para imersão “Classic Curry”. Com o gosto da derrota ainda fresco no domingo, a rede global de fast food postou uma foto do molho e brincou dizendo que está “considerando removê-lo”.

Traduzido do francês, o post diz: “Por razões óbvias, estamos considerando remover esse molho”, com a legenda: “Por no mínimo 4 anos”.

Foi a segunda Olimpíada consecutiva em que a França e os EUA se enfrentaram na disputa pela medalha de ouro do basquete masculino. Em Tóquio, os 29 pontos de Kevin Durant impulsionaram os Estados Unidos para uma vitória de 87-82.

A enxurrada de cestas de três pontos de Curry incluiu um punhalada sobre dois defensores faltando 33 segundos, aumentando a vantagem dos EUA para nove.

“Antes de cada arremesso que você faz, você acha que ele vai entrar”, disse Curry. “Tudo o que eu vi foi o aro. Eu não vi quem estava na minha frente. Eu sabia que era uma situação meio tardia, mas essa me impressionou.”

Sua exibição de tiro rendeu à França sua segunda medalha de prata consecutiva no evento e talvez tenha levado embora um molho popular.