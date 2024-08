Medalha de ouro é apenas o primeiro passo da era Emma Hayes da seleção feminina dos EUA

PARIS — Um dia no inverno passado, Crystal Dunn enviou uma mensagem de texto para Emma Hayes.

A mensagem era algo como: “Senhora, ouvi rumores!”, Dunn lembrou recentemente, e estava enraizada na especulação que fervilhava na época de que Hayes se tornaria a nova técnica da seleção feminina dos Estados Unidos.

Dunn, um zagueiro veterano que jogou uma temporada sob o comando de Hayes no Chelsea antes de se mudar para a NWSL, disse que Hayes parecia animado, mas foi compreensivelmente cauteloso na troca, e Dunn concluiu dizendo a Hayes: “Espero que seja verdade. Porque acho que você vai ser incrível.”

Quase 10 meses depois, essa interação continua viva na memória de Dunn, principalmente porque Hayes de fato se tornou o técnico dos EUA e, em um começo rápido, já cumpriu: os americanos ganharam uma medalha de ouro olímpica no sábado, no primeiro grande torneio de Hayes no comando.

É, por qualquer medida, um começo auspicioso para Hayes, que assumiu o cargo em junho, após completar a temporada do clube. Mas também é ilustrativo do que o futuro pode reservar para um programa que está claramente mudando.

Em pouco tempo, Hayes tocou o pessoal, as táticas e o estilo de jogo do time de maneiras significativas, além de fazer conexões individuais poderosas — algumas mais complicadas do que outras — ao mesmo tempo em que levou seu time a redescobrir a alegria que os jogadores sentem uns pelos outros.

“Ela implementou muitas coisas e nos treinou de uma forma que realmente precisávamos”, disse a capitã dos EUA, Lindsey Horan.

A atacante norte-americana Sophia Smith, que marcou três gols durante a campanha olímpica, incluindo o dramático gol da vitória na prorrogação da semifinal, disse de forma ainda mais simples: “Somos um time diferente”.

Isso também não é pouca coisa, dado o estado do programa há um ano. Depois de ser eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina do verão passado — o pior resultado em um grande torneio para os EUA — a equipe deixou o técnico Vlatko Andonovski e olhou para o que tinha sido uma recalibração inevitável.

Hayes, que conquistou cinco títulos da liga consecutivos no Chelsea, nunca havia sido treinadora internacional, mas estava muito familiarizada com jogadores americanos depois de treinar no Iona College e em vários níveis profissionais nos EUA de 2002 a 2012. Ela chegou com ideias e começou a implementá-las imediatamente.

O estilo dela — e um dos atributos que os jogadores quase universalmente dizem apreciar — é ser direta e direta. Outros treinadores podem ter incluído Alex Morgan, o pilar americano no ataque, na lista olímpica, mesmo que fosse apenas porque seria a escolha mais fácil para uma nova pessoa que estava chegando; afinal, Morgan é uma das melhores artilheiras dos EUA na história. Mas Hayes não teve impulso de apaziguar ninguém, decidindo que Morgan não era adequada para o estilo que ela queria jogar e preferindo, em vez disso, ir com um grupo mais jovem.

No fim das contas, os atacantes que ela escolheu — Smith, Mallory Swanson e Trinity Rodman — estavam entre os destaques do torneio, com cada um deles marcando um gol decisivo em três vitórias consecutivas por 1 a 0 para os EUA, que avançaram para as oitavas de final.

Uma medalha de ouro nos primeiros meses de mandato é impressionante, mas Emma Hayes tem planos muito maiores para a seleção feminina dos EUA e para a seleção de futebol dos EUA. PATRÍCIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images

Hayes não simplesmente juntou o trio. Ela ajustou o estilo de jogo de Smith, pedindo que ela atacasse mais perto do gol em vez de recuar mais, como faz com seu time de clube. E ela encorajou todas as três jogadoras a se expressarem, a experimentarem sua colaboração, oferecendo uma liberdade dentro de suas responsabilidades dadas que ressoou.

Rodman apontou para seu gol de destaque, que deu a vitória ao jogo nas quartas de final como um exemplo. Aquele chute, um chute forte de canhota de longe que acertou o canto superior do gol, foi um chute que Rodman considerou apenas porque sabia que Hayes não a julgaria se ela o chutasse a 20 jardas de distância.

“Eu quase dei um chute lateral em uma delas antes disso”, disse Rodman. “Mas tendo ela como treinadora, você meio que sabe que isso não vai mudar a maneira como ela vê o jogo e que é melhor continuar tentando coisas.”

Defensivamente, Hayes também fez mudanças. Deixar Naomi Girma no lugar foi uma escolha óbvia — “Ela é a melhor defensora que já vi”, disse Hayes — mas colocá-la em parceria com Tierna Davidson e então reforçar a defesa com a meia recuada Sam Coffey, que foi deixada de fora do elenco de Andonovski na Copa do Mundo, estão entre as mudanças que Hayes fez com confiança.

Ela também mudou algumas posições, escalando Dunn mais como uma ponta de ataque do que ela foi no passado, por exemplo, enquanto também limitou suas substituições e mudanças de escalação no geral. Embora isso certamente tenha levado a um aumento da fadiga, Hayes disse que queria que as jogadoras “sofressem” porque ela sentia que construir química entre suas principais jogadoras era mais importante.

“Acho que sempre que há novidades e mudanças, é sempre um pouco revigorante em qualquer sentido apenas fazer essa transição”, disse a goleira veterana Alyssa Naeher. “E acho que você pode ver todo mundo meio que comprando isso e comprando ela.”

Táticas à parte, gerenciar as personalidades de um grupo de jogadores de diferentes idades e experiências é um desafio por si só. Parte do trabalho de Hayes nessa área é básico e divertido — ela trouxe uma máquina de karaokê para o time, que rapidamente se tornou um ponto focal do tempo de inatividade do time. (De acordo com Horan, Rose Lavelle sabe as letras de tantas músicas que ela nem precisa olhar para a tela.)

Há quebra-cabeças e Legos para também ajudá-las a se relacionar, mas Hayes trabalhou para construir relacionamentos mais profundos com as jogadoras. Dunn disse que ela e Hayes se relacionaram por serem mães, e que ela e seu treinador conversavam quase diariamente sobre como é administrar a paixão pelo trabalho com a dor que vem com estar longe do seu filho.

“É como se você tentasse o seu melhor para conseguir se comprometer com a maternidade e ser uma jogadora, e eu acho que às vezes é quase impossível equilibrar”, disse Dunn. “Ela conseguiu me permitir ter meus momentos loucos quando eu estava tipo, ‘Eu o quero perto de mim’, mas ao mesmo tempo [tell me]”Todos esses sentimentos que você sente são bem normais.”

Hayes também formou um relacionamento próximo com Korbin Albert, a talentosa meio-campista de 20 anos que recebeu críticas após ter amplificado (e depois se desculpado por isso) postagens nas redes sociais com retórica anti-LGBTQ+.

Hayes deixou claro que não tem paciência para ninguém que não queira promover uma comunidade inclusiva, mas também disse que seu instinto como mãe é “proteger”. Hayes acredita que Albert entende a importância dos erros que ela cometeu e é genuíno sobre querer fazer parte do time, e então, como treinadora, ela quer ajudá-la a crescer. No sábado, Hayes deu a Albert uma largada na final contra o Brasil, e Albert fez um passe perfeito para preparar Swanson para o gol da vitória.

O claro investimento de seu treinador levou Albert a falar apaixonadamente sobre Hayes e o que esse tipo de apoio significa para ela.

“Às vezes é um amor difícil”, disse Albert, “e é muito bom tê-la aqui me ensinando e me guiando em cada passo, em todos os sentidos, pessoalmente e no campo de futebol.”

Ela acrescentou: “Às vezes ela me lembra minha mãe.”

Por mais impressionante que tenha sido esse ato de abertura de Hayes, tanto ela quanto a US Soccer sabem que essa é uma jogada de longo prazo. O contrato de Hayes vai até a Copa do Mundo Feminina de 2027, e embora uma medalha de ouro nos primeiros meses seja impressionante, os objetivos maiores estão por vir.

Hayes tem ideias sobre como reformular o sistema de identificação de talentos, o sistema de desenvolvimento de jogadores e a coordenação entre as seleções nacionais juvenis e a seleção principal. Ela tem planos sobre como gostaria de ver as seleções dos EUA jogarem. Ela tem visões de como esse programa poderia cortar um esporte que está se aprofundando a cada dia se for apontado na direção certa.

Primeiro, porém, ela espera finalmente conseguir desempacotar completamente suas caixas do Chelsea. Então, talvez, alguns dias de folga. E então, a sério, o esforço continuará.

“Hoje à noite, temos uma medalha de ouro, mas isso não significa que ela termina aí”, ela disse. “Estamos apenas no começo.”