Medalha de ouro olímpica ajuda USWNT a restaurar o respeito pelo programa

Os rumores sobre o fim da seleção feminina dos Estados Unidos foram muito exagerados.

Um ano atrás — quase no mesmo dia — a seleção feminina dos EUA atingiu seu ponto mais baixo, sendo eliminada da Copa do Mundo Feminina de 2023 nas oitavas de final pela primeira vez. Os resultados e as performances, em sua maioria terríveis, no torneio geraram questões existenciais sobre o lugar da seleção feminina dos EUA na ordem mundial do futebol feminino.

As americanas pontuaram sua longa refutação a tais narrativas retornando ao topo do esporte no sábado, quando derrotaram o Brasil por 1 a 0 na disputa pela medalha de ouro do futebol feminino nas Olimpíadas de 2024, conquistando seu nono título de grande torneio.

Mallory Swanson marcou o único gol da partida aos 57 minutos no Parc des Princes, em Paris, encerrando um torneio impressionante da talentosa nova linha de frente da seleção feminina dos EUA e destacando uma sequência olímpica na qual as americanas encontraram maneiras diferentes de vencer.

A chegada da treinadora Emma Hayes há apenas dois meses trouxe novas ideias e crenças para uma equipe dos Estados Unidos que, embora claramente diferente daquela que decepcionou no ano passado, já apresentava talento de classe mundial e profundidade em todas as linhas.

Hayes disse que queria que seu time aprendesse a “sofrer” — que vencer não poderia acontecer sem essa característica. Ela pode ter soado draconiana em sua escolha de palavras, mas seu ponto era claro: Não há caminhos diretos nem fáceis para vencer grandes torneios.

Os americanos dominaram Zâmbia, Alemanha e (na maior parte) Austrália na fase de grupos antes de aprenderem o que é o verdadeiro sofrimento. Eles lutaram arduamente por uma vitória de 1 a 0 na prorrogação nas quartas de final, em um jogo que um time disciplinado do Japão tornou feio por design. Os EUA então confiaram em sua unidade defensiva estável e linha de frente sublime para compensar um meio-campo às vezes ausente em uma vitória de 1 a 0 na semifinal sobre a Alemanha.

Hayes se recusou a rotacionar muito seu elenco, mantendo um núcleo de 13 titulares rotativos para seis partidas em 17 dias. O cansaço do time ficou claro durante toda a partida de sábado, quando o Brasil colocou os americanos em seu exercício mais torturante até agora. Um talentoso e mais descansado time brasileiro pressionou alto no campo para negar a um cansado time dos EUA qualquer descanso ativo na posse de bola e frequentemente ganhou a bola de volta em duelos quando os americanos jogaram a bola longa.

A defesa da seleção feminina dos EUA, que havia sofrido apenas dois gols em cinco partidas olímpicas antes da final de sábado, também parecia estranhamente abalada desde o apito inicial.

O Brasil quase abriu o placar dois minutos depois do início da partida quando Ludmila recebeu uma bola enfiada atrás da defesa da seleção feminina dos EUA. A ponta brasileira chutou de perto, permitindo que a goleira da seleção feminina dos EUA, Alyssa Naeher, fizesse uma defesa confortável.

Quatorze minutos depois, Ludmila disparou outro tiro de advertência quando girou criativamente em torno da zagueira central da seleção feminina dos EUA, Naomi Girma, e chutou a bola para dentro da rede, apenas para ver o gol anulado porque Ludmila estava em posição de impedimento. O Brasil permaneceu implacável, avançando enquanto a seleção feminina dos EUA encarava o sol de Paris. Naeher foi forçada a fazer uma defesa espetacular nos acréscimos do primeiro tempo, como fez nos momentos finais da vitória por 1 a 0 na semifinal sobre a Alemanha, quando ela afastou um potencial empate tardio.

A partida se estendeu no segundo tempo e, apesar das pernas cansadas, essas condições favoreceram a linha de frente da seleção feminina dos EUA. Korbin Albert, que começou no meio-campo no lugar da veterana Rose Lavelle, aproveitou uma virada brasileira e jogou uma bola rápida para trás. Sophia Smith, que estava em posição de impedimento, se afastou da bola e permitiu que Swanson corresse para ela para finalizar. Swanson estava jogando sua 100ª partida pelos EUA no sábado, depois de perder a Copa do Mundo do ano passado devido a uma lesão.

A seleção feminina dos Estados Unidos conquistou sua quinta medalha de ouro olímpica, a primeira desde 2012. (Foto de Carl Recine/Getty Images)

Na vitória de sábado, os americanos encontraram mais uma maneira de vencer. O Brasil foi o melhor time durante todo o primeiro tempo e continuou a ameaçar o empate no final (outra defesa espetacular de Naeher nos acréscimos preservou a medalha de ouro). Os EUA tiveram que se esforçar, trabalhando com uma defesa nervosa e jogadas ensaiadas desperdiçadas no início da partida.

A Seleção também estava jogando para vingar a história. Os EUA derrotaram o Brasil em dois jogos anteriores de medalha de ouro olímpicos, em 2004 e 2008, nos primeiros dias da carreira da capitã brasileira de longa data, Marta. Marta saiu do banco no sábado, no que se espera ser sua última partida internacional competitiva, enquanto buscava um primeiro título mundial para uma equipe brasileira que há muito tempo ficou aquém — mas a história se repetiu.

Os comentários de Hayes sobre sofrimento ganharam manchetes esta semana nas Olimpíadas, mas foram consistentes com seus pontos mais amplos de meses antes sobre a criação de um time mais flexível. “Quando a flexibilidade é mencionada, até onde sei, o futebol não é rígido”, disse Hayes a um grupo de repórteres, incluindo a ESPN, em sua apresentação como treinadora em maio, em Nova York. Certos aspectos de um jogo mudarão com base no oponente, ela continuou.

“Mas, a estrutura, a metodologia, os princípios são completamente claros, e eles nunca mudam, mas os papéis podem mudar. Em termos do tempo que tenho, apenas mantenha as coisas simples. Tenho que manter as coisas simples. Não tenho tempo para fazer isso. Certifique-se de que transmitimos as mensagens certas e com o tempo nós iremos evoluir.”

A seleção feminina dos EUA evoluiu em tempo real, ganhando outra medalha de ouro olímpica, apesar da incerteza em torno do time e da novidade de uma comissão técnica que teve apenas um pouco mais de uma dúzia de sessões de treinamento juntas antes de partir para a França no mês passado. Será tentador apelidar isso de “uma nova era” para a seleção feminina dos EUA, e de muitas maneiras isso é justo. Uma nova geração de jogadoras talentosas se destacou, e há uma base sobre a qual construir em direção à Copa do Mundo Feminina de 2027, o torneio que Hayes foi realmente contratada para vencer.

No entanto, essa corrida da seleção feminina dos EUA rumo ao ouro também é notavelmente semelhante a outras eras, assim como às habilidades desses grupos de encontrar maneiras diferentes de vencer.

Os EUA fizeram isso em 2004, se recuperando do constrangimento da semifinal da Copa do Mundo em casa no ano anterior, ganhando uma medalha de ouro enquanto a geração ’99ers era apresentada em grande estilo. Os americanos fizeram isso novamente quatro anos depois, ganhando o ouro olímpico em 2008, depois que uma jovem Marta iluminou os EUA na semifinal da Copa do Mundo de 2007.

Essa perseverança é uma característica predominante da USWNT ao longo das décadas e que claramente retornou ao time este ano. É sobre mentalidade, sim, mas também é sobre aplicar isso às circunstâncias apresentadas.

Hayes falou sobre fazer o melhor que podia com o tempo limitado que tinha antes do torneio. Ela correu seu grupo inicial de forma esfarrapada neste torneio em favor da construção de química, em vez de rotacionar escalações e olhar pomposamente para jogos que não eram garantidos.

A estratégia valeu a pena. A decepção da Copa do Mundo de 2023 agora parece mais um chamado para despertar do que o início de um longo colapso para o programa de maior sucesso na história do futebol feminino. A seleção feminina dos EUA está de volta ao topo.