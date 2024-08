Medalha olímpica de Nyjah Huston mostra sinais de desgaste

Menos de duas semanas depois de ganhar o bronze na competição de rua masculina, a medalha de Nyjah Huston parece diferente de quando ele a usou pela primeira vez.

O skatista americano compartilhou em seu Instagram na quinta-feira que a qualidade da medalha se deteriorou.

“Essas medalhas olímpicas parecem ótimas quando são novas”, disse Huston. “Mas, depois de deixá-las na minha pele com um pouco de suor por um tempo e depois deixar meus amigos usá-las no fim de semana, elas aparentemente não são de tão alta qualidade quanto você pensaria. … Está parecendo áspera.”

Huston brincou em uma história posterior que ele acha que as medalhas são “feitas para ficar em estojos”.

A frente da medalha está começando a lascar, enquanto a parte de trás tinha partes completamente lascadas.

“As medalhas olímpicas talvez precisem melhorar um pouco a qualidade”, disse Huston.

Os organizadores das Olimpíadas tomaram conhecimento das postagens virais de Huston, com um porta-voz dizendo ao Daily Mail: “Paris 2024 está ciente de uma reportagem nas redes sociais de um atleta cuja medalha está apresentando danos alguns dias após ter sido entregue.”

Os organizadores acrescentaram que estão trabalhando com a instituição responsável pela produção e qualidade das medalhas, além do comitê olímpico nacional de Huston, para “avaliar a medalha e entender as circunstâncias e a causa do dano”.

Huston chegou aos Jogos de Paris de 2024 com 23 medalhas dos X Games, 15 das quais de ouro, fazendo dele um dos patinadores mais condecorados de todos os tempos.

Ele poderá ter outra chance de ganhar uma medalha olímpica em Los Angeles, em 2028.