Médico acusado do caso Matthew Perry comparece pela primeira vez ao tribunal

Dr. Marcos Chávez um dos dois médicos presos no caso Perry, foi processado na tarde de sexta-feira em um tribunal federal no centro de Los Angeles.

Ele apareceu com seu advogado e o juiz Jean Rosenbluth disse a Chávez que ele poderia permanecer livre sob fiança com restrições, de acordo com a Associated Press. Chávez concordou em entregar o passaporte e não trabalhar como médico.