Meghan Markle é rejeitada por celebridades, que evitam ser fotografadas com ela

A recente visita de Meghan Markle aos Hamptons para uma cúpula empresarial feminina foi recebida com algumas dinâmicas interessantes, de acordo com relatos. Duquesa de Sussex foi vista se misturando com sua amiga íntima Misha Nonoo e magnata da maquiagem Bobbi Brownmas notavelmente ausentes estavam quaisquer fotos dela com outros participantes de alto nível, como Gwyneth Paltrow, Reese Witherspoon e Diane Sawyer.

Como uma fonte disse à Paula Froelich, da NewsNation: “Eles sabem que se estiverem em uma foto com Meghan é uma aprovação tácita dela que ela pode usar para se promover. Meghan pode aparecer em eventos onde eles estão, se mudar para o bairro deles… mas eles não são amigos.”

Meghan Markles continua a travar guerra contra a Família Real e afirma que estava “sendo jogada aos lobos”Netflix

Celebridades se misturam, mas não com Markle

Marcaque veio de Santa Bárbara, Califórnia, com o empreendedor Jamie Kern Limasupostamente estava procurando fazer networking com fundadoras e coletar dicas antes do lançamento oficial de sua marca de estilo de vida, Pomar da Riviera Americana.

A cúpula foi organizada pela poderosa corretora Amy Griffin em sua propriedade de US$ 13 milhões, e a lista de convidados incluiu outros nomes notáveis, como o CEO da Weight Watchers Sima SistaniFundador da Spanx Sara Blakelye guru de cosméticos Vitória Jackson.

Apesar da aparente hesitação de alguns participantes em serem fotografados com Markle, a duquesa pareceu aproveitar ao máximo o evento, misturando-se com sua amiga íntima Misha Nonoo e a magnata da maquiagem Bobbi Brown. É um vislumbre interessante da dinâmica em jogo quando uma figura de alto perfil como Markle comparece a um evento exclusivo, e as considerações cuidadosas que alguns podem tomar para manter sua própria imagem pública e associações.