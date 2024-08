Meghan Markle fará ‘grande movimento político’ em seu 43º aniversário, apoiando Kamala Harris

Meghan Markle, a Duquesa de Sussexestaria planejando um “grande movimento político” para marcar seu próximo aniversário de 43 anos, de acordo com um especialista em realeza. Richard Fitzwilliamsum comentarista real, acredita que Meghan pode estar se preparando para apoiar a vice-presidente dos EUA, Kamala Harrisà medida que as próximas eleições nos EUA se aproximam.

Fitzwilliams sugere que o apoio de Meghan a Harris pode ser um momento crucial, pois alimentaria ainda mais a especulação de longa data sobre a possível incursão de Meghan na arena política.Acho que é lógico que isso aconteça muito, muito em breve, e será muito interessante ver se ela se envolverá na campanha e, se sim, de que maneira?” ele disse.

Príncipe Harry e Meghan Markle encantam fãs com gesto emocionante

O especialista real também observou que a postura articulada de Meghan em questões como raça, igualdade de gênero e outros grandes tópicos dentro do Partido Democrata pode torná-la um trunfo valioso para o partido.A possibilidade de uma carreira política sempre esteve lá. Sempre foi falado sobre isso. Ela sempre foi muito articulada em questões, especialmente aquelas que lidam com raça, igualdade de gênero e assim por diante, que são grandes questões, especialmente no Partido Democrata.“, explicou Fitzwilliams.

O 43º aniversário de Markle pode marcar sua entrada na política

No entanto, Fitzwilliams reconheceu que o envolvimento de Meghan no cenário político pode ser uma questão complexa, principalmente com seu título real.Se o Partido Democrata a acolheria ou não, e de que forma ela poderia ser útil para eles é outra questão, especialmente com o título,” ele disse.

A suposta mudança de Meghan para a esfera política ocorre no momento em que ela concluiu recentemente as filmagens de sua nova série da Netflix, que dizem ser centrada em amizade e culinária. Este projeto, junto com seu potencial endosso de Kamala Harrissugere que Meghan está trabalhando ativamente para impulsionar sua carreira e imagem entre seus fãs e apoiadores.

Enquanto Meghan comemora seu 43º aniversário em 4 de agosto, será interessante ver se ela realmente fará um “grande movimento político” e como isso pode impactar sua personalidade pública e seu relacionamento com a família real.