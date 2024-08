Meghan Markle não estará com o príncipe Harry em Nova York por um motivo que não é o que você pensa

Príncipe Harry está se preparando para uma viagem a Nova York no mês que vem, mas sua esposa Meghan Markle não estará ao seu lado. De acordo com fontes, Meghan decidiu se afastar e deixe Harry ficar em evidência para se concentrar nas causas que lhe são próximas.

“A viagem apoiará o trabalho de Harry com seus patrocíniosuma fonte compartilhou. Outra fonte enfatizou que a ausência de Meghan não indica nenhum problema em seu relacionamento, afirmando, “Ela está feliz por ele assumir isso sozinho para lançar luz sobre o que realmente importa para ele.”

Um porta-voz para Príncipe Harry confirmou que estará visitando Cidade de Nova York durante o Semana de Alto Nível da Assembleia Geral da ONU e Semana do Clima. A visita está programada para coincidir com a Semana do Clima, que acontece de 22 a 29 de setembro, e a Semana de Alto Nível, programada para acontecer de 23 a 27 de setembro.

Durante seu tempo em Nova York, Príncipe Harry estará se concentrando em avançar vários dos seus patrocínios e iniciativas filantrópicas. Isso inclui compromissos com organizações como Parques Africanos, The HALO Trust, The Diana Award e Travalyst. Adicionalmente, O Prêmio Diana anunciou que o príncipe Harry participará de um evento para comemorar o 25º ano da instituição de caridade.

Meghan permite que Harry brilhe

Em meio a essas notícias, foi confirmado que o príncipe William não estará em Nova York ao mesmo tempo que o príncipe Harry. Isso enfatiza a natureza individual da viagem do príncipe Harry e destaca seu foco solo em seus esforços filantrópicos.

Enquanto o Príncipe Harry se prepara para sua viagem a Nova York, fica evidente que ele está dedicado a usar sua plataforma para chamar a atenção para causas importantes.

Príncipe HarryA próxima visita de ‘s a Nova York é uma oportunidade significativa para ele promover seu trabalho de caridade e lançar luz sobre causas que são significativas para ele. A decisão de Meghan de apoiá-lo de longe reflete uma forte parceria que prioriza paixões e empreendimentos individuais. À medida que a viagem se aproxima, ela sem dúvida chamará a atenção para o importante trabalho que está sendo feito pelo Príncipe Harry e pelas organizações nas quais ele está envolvido.