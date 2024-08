Meghan Markle tem um plano secreto para mostrar seu poder de estrela e provar que a realeza está errada

Meghan Markle não está recuando de sua missão de acertar as contas com seus adversários reais, e ela está se preparando para fazer sua jogada na Ásia. A ex-atriz tinha grandes sonhos quando se casou com o príncipe Harry, esperando causar um impacto real no mundo por meio de projetos significativos e deveres reais. Ela estava determinada a deixar sua marca na história com sua influência e voz dentro da monarquia.

No entanto, as coisas não saíram como planejado. Depois de apenas dois anos, ela se viu embarcando em um avião de volta para a Califórnia com seu príncipe e seu filho pequeno. Apesar dos desafios, A ambição de Meghan por uma semi-dominação mundial permanece inabalável.

Príncipe Harry e Meghan Markle surpreendem a Colômbia com seus passos de dança

Junto com o príncipe Harry, Meghan está avançando com várias iniciativas inspiradas na realeza, incluindo as infames viagens reais falsas. Apesar de enfrentar a desaprovação do rei Charles III, eles estão se mantendo fiéis ao caminho escolhido. O casal poderoso já fez uma viagem à África e visitou recentemente a Nigéria para destacar causas que lhes são caras.

Sua aventura mais recente os levou à Colômbia, onde se encontraram com o vice-presidenteexplorou cidades afetadas por cartéis e celebrou a rica e diversa cultura do país. De acordo com uma fonte real que falou com a revista OK!, Meghan vê essas “falsas excursões reais” como uma oportunidade de mostrar ao mundo “o quanto a Família Real sente falta dela”.

Markle planeja mostrar à realeza o que eles estão perdendo

A fonte revelou: “Meghan vê esta turnê pela Colômbia como uma oportunidade de demonstrar ao mundo seu poder de estrela e o quanto a Família Real sente sua falta.” E acrescentou: “Ela sabe o quanto pode excitar, e fazer eventos como esse era a única coisa sobre a vida real que a atraía. Ela ficou furiosa quando isso foi tirado porque sabia que era um trunfo.”

Próxima parada de Meghan: Ásia.Markle, que passou muito tempo na Índia, quer retornar ao país com o marido. Haveria mais depois da viagem à Nigéria; presumivelmente, eles já tinham essa planejada“.

Ele continuou: “Pense nisso: eles foram para a África, Nigéria, América do Sul com a Colômbia. Minha suspeita é que pode ser a Ásia. Em seguida, vamos vê-los na Índia? É um lugar que Megan visitou para uma instituição de caridade. Meghan visitou antes de conhecer Harry, então não me surpreenderia se a Índia fosse a próxima na agenda deles.”

É claro que Meghan está determinada para deixar sua marca e provar seu valornão apenas para o público, mas também para a Família Real. Ela acredita que essas excursões são uma chance de mostrar suas habilidades e lembrar a todos o que estão perdendo. É uma atitude ousada, mas Meghan não é do tipo que foge de um desafio.