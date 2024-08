Melhores lutadores de nocaute de MMA ativos em todas as categorias de peso

Nada emociona mais os fãs de MMA do que assistir a dois lutadores se agarrando contra a grade, braços suados envolvendo as costas suadas um do outro por minutos a fio, certo? Se não podemos assistir a uma luta se desenrolar dessa maneira, que tal a alegria encontrada em round após round de jabs sendo trocados, acumulando pontos nos cartões de pontuação conforme o relógio corre?

Não, nenhum desses cenários é o que faz os fãs saírem de seus assentos. O que faz a arena balançar, é claro, é um soco forte ou um chute violento na cabeça que produz um nocaute.

Os lutadores que entregam esses resultados estonteantes são os que agradam ao público do esporte. Há alguns em todas as categorias de peso, desde os musculosos pesos pesados ​​até os vigorosos pesos-palha. Quem são os melhores em produzir esses resultados de tirar o fôlego? Os especialistas da ESPN tentaram nomear os nocauteadores mais habilidosos de cada divisão do esporte.

Nota do editor: O painel de votação da ESPN foi composto por Hale, Okamoto, Wagenheim, Megan Anderson, Carlos Contreras Legaspi, Dre Waters e Eddie Maisonet.

Peso pesado: Tom Aspinall

jogar 0:42 Tom Aspinall emocionado após ganhar título interino dos pesos pesados Tom Aspinall mostra suas emoções após nocautear Sergei Pavlovich no primeiro round e ganhar o campeonato interino dos pesos pesados ​​do UFC.

KO mais memorável: Nocaute no primeiro round contra Sergei Pavlovich no UFC 295 em 11 de novembro de 2023

Okamoto: Todos os pesos pesados ​​têm poder de nocaute. Nem todos têm velocidade. É isso que torna Aspinall tão diferente. Pergunte a qualquer especialista no jogo, e eles dirão que a velocidade de Aspinall o diferencia nessas trocas. Tecnicamente, ele é incrivelmente habilidoso, então não subestime essa parte do jogo dele — mas é a velocidade da mão que está cortando os caras quando eles não estão esperando, de ângulos que eles não sentem que estão chegando. Pense em alguns dos maiores rebatedores da história dos pesos pesados ​​– Francis Ngannou, Alistair Overeem, Junior Dos Santos, Sergei Pavlovich — o físico de Aspinall é bem diferente, o que é apenas mais um aceno de quão devastadora é sua velocidade.

Outros que receberam votos: Francis Ngannou, Sergei Pavlovich, Derrick Lewis

Peso Meio Pesado: Alex Pereira

jogar 1:56 Alex Pereira comemora após finalização rápida de Jamahal Hill no evento principal Alex Pereira vence Jamahal Hill rapidamente e comemora após vencer no primeiro round no UFC 300.

KO mais memorável: Nocaute no primeiro round contra Jamahal Hill no UFC 300 em 13 de abril de 2024

Olá: Houve outra resposta realista? Fora sua estreia no peso meio-pesado contra Jan Blachowicz, “Poatan” obliterou a oposição. Um par de nocautes devastadores contra o homem que provavelmente estaria no topo desta lista (JiYí Procházka) e uma dizimação de destaque de Jamahal Hill, onde ele ignorou um golpe baixo e respondeu com um gancho de esquerda do qual Hill ainda está reclamando. Quando um de seus oponentes o acusa de usar magia para finalizar seus oponentes, você deve estar fazendo algo certo.

Outros que receberam votos: Nenhum

Peso médio: Israel Adesanya

jogar 1:42 Israel Adesanya comemora após nocaute de destaque sobre Alex Pereira Joe Rogan, Daniel Cormier e Jon Anik estão todos em choque após o nocaute brutal de Israel Adesanya sobre Alex Pereira.

KO mais memorável: Nocaute no segundo round contra Alex Pereira no UFC 287 em 8 de abril de 2023

Wagenheim: Adesanya derrubou oponentes do UFC 13 vezes, de longe o maior número entre os médios ativos. Entre seus cinco KOs, há alguns especialmente memoráveis ​​que lhe renderam seus dois reinados com o cinturão: o KO de 2019 que destronou Robert Whittaker e o nocaute de virada do ano passado que essencialmente enviou Alex Pereira para o peso meio-pesado. O único outro lutador com vários votos é o atual campeão, Du Plessis, que acumulará seu poder contra o de Adesanya quando eles se encontrarem em 18 de agosto.

Outros que receberam votos: Dricus Du Plessis, Robert Whittaker, Gregory Rodrigues

Peso meio-médio: Joaquin Buckley

jogar 0:59 Este chute giratório e nocauteador é imperdível Joaquin Buckley pode ter garantido o melhor nocaute de 2020 ao derrubar Impa Kasanganay com um chute giratório no UFC Fight Night.

KO mais memorável: Nocaute no segundo round contra Impa Kasanganay no UFC Fight Night em 11 de outubro de 2020

Okamoto: Criatividade e mentalidade contribuem muito para o poder de nocaute de Buckley. Ele parece ser um daqueles caras que simplesmente nasceram com “poder natural”, especialmente porque ele aprimorou seu corpo em 170 libras (ele lutou em 185 libras até 2022). No entanto, além de seus dons físicos, a abordagem de Buckley é feita para KOs. Ele falou sobre imitar movimentos que aprendeu em filmes de ação. Ele prioriza vencer, é claro, mas também deixou claro que não tem medo de perder. Isso se traduz em uma disposição para correr riscos e ficar no bolso durante as lutas. Se você pegar um boxeador-lutador físico e adicionar uma mentalidade de querer entreter e ser agressivo, Buckley é o que você obtém. Um dos KOs mais virais da história do UFC, sobre Kasanaganay, é o que você obtém.

Outros que receberam votos: Vicente Luque

Peso leve: Justin Gaethje

jogar 1:15 A multidão de Salt Lake City não acredita no nocaute de Justin Gaethje Todos ficam surpresos depois que Justin Gaethje derruba Dustin Poirier com um chute forte na cabeça no segundo round.

KO mais memorável: Nocaute no segundo round contra Dustin Poirier no UFC 291 em 29 de julho de 2023

Olá: “The Highlight” tem sido uma ameaça absoluta para a oposição, mesmo antes de sua chegada ao UFC. Vinte de suas 25 vitórias foram por nocaute e como ele separa seus oponentes de suas consciências deixou as pessoas pasmas. Ele devastou Tony Ferguson até que seu rosto não aguentou mais e mandou James Vick cambaleando para a lona, ​​cortesia de uma mão direita, foi igualmente perverso. Mas foi o chute de direita na cabeça que derrubou Dustin Poirier que pode acabar sendo seu final mais impressionante.

Outros que receberam votos: Dustin Poirier

Peso pena feminino: Cris Cyborg

jogar 1:11 Flashback do nocaute técnico de Cris Cyborg no 1º round no Bellator 300 Relembre o nocaute dominante de Cris Cyborg no primeiro round na defesa do título dos penas sobre Cat Zingano no Bellator 300.

KO mais memorável: Nocaute no primeiro round contra Cat Zingano no Bellator 300 em 7 de outubro de 2023

Wagenheim: Houve alguma dúvida? “Cyborg” Justino sempre foi o padrão ouro para poder de nocaute no MMA feminino. Durante uma carreira profissional de 19 anos que a viu reinar como campeã no Invicta, Strikeforce, UFC e agora Bellator, Cyborg tem 27 vitórias, 21 das quais por nocaute. Nenhuma outra mulher recebeu um voto porque nenhuma mulher no esporte – passado ou presente – pode igualar a destreza de socos de Cyborg.

Outros que receberam votos: Nenhum

Peso pena masculino: Max Holloway (3) e Ilia Topuria (3)

KO mais memorável: Nocaute no quinto round de Holloway contra Justin Gaethje no UFC 300 em 13 de abril de 2024

jogar 1:42 Max Holloway apresenta candidato para KO de 2024 com vitória épica do título BMF Max Holloway nocauteia Justin Gaethje no último segundo da luta pelo título BMF no UFC 300.

Wagenheim: Talvez devêssemos colocar algo extra em jogo quando Holloway desafiar Topuria em 26 de outubro. Além do campeonato peso-pena do UFC, que tal também desempatarmos e proclamarmos o vencedor como o melhor artista de nocaute em 145 libras. Isso pode ser o caso, é claro, apenas se o cara que sair do octógono com o cinturão tiver garantido a vitória por nocaute. E será uma conquista significativa se acontecer, já que Topuria está invicto e Holloway nunca foi nocauteado em 33 lutas profissionais.

Outros que receberam votos: Josh Emmett

Peso galo feminino: Irene Aldana

jogar 0:26 Aldana acerta um forte golpe de direita Irene Aldana acerta um forte golpe de direita no corpo de Ketlen Vieira na luta deles no UFC 245. Para mais sobre o UFC, inscreva-se aqui no ESPN+ http://plus.espn.com/ufc.

KO mais memorável: Nocaute no primeiro round contra Ketlen Vieira no UFC 245 em 14 de dezembro de 2019

Okamoto: Os contribuintes para o poder de nocaute de Aldana são muito diretos. Ela dedicou toneladas de horas à sua arte primária de boxe. Tempo, técnica e precisão são suas três maiores armas para golpes de nocaute. Ela é diferente de Amanda Nunes, que sobrecarregava os oponentes com bolas rápidas desde o sino de abertura. E ela não é como Holly Holm, que prefere mais um estilo de luta de ponta a longa distância. Aldana vai misturar, e quando ela está no bolso, seu boxe frequentemente brilhará contra qualquer oponente disposto a encontrá-la lá.

Outros que receberam votos: Macy Chiasson, Germaine de Randamie

Peso galo masculino: Sean O’Malley

jogar 1:18 Sean O’Malley comemora com a multidão de Boston após nocaute épico Sean O’Malley comemora com a multidão de Boston após terminar a luta no Round 2 contra Aljamain Sterling.

KO mais memorável: Nocaute técnico no segundo round contra Aljamain Sterling no UFC 292 em 19 de agosto de 2023

Okamoto: Há muitos destaques para escolher no reel de O’Malley, em termos de chegar ao mais memorável. No final das contas, é difícil escolher qualquer um acima do seu primeiro com o UFC, no Dana White’s Contender Series em 2017, embora tecnicamente ele não fosse um lutador do UFC ainda. (Você sabe, aquele que deixou White e o comentarista convidado Snoop Dogg desequilibrados na cabine de transmissão.) A presença de KO de O’Malley vem da inteligência, velocidade e técnica. Ele arma armadilhas e capitaliza sobre elas. Ele está taticamente um passo à frente de seus oponentes, o que resulta em oportunidades de KO. Ele sabe como tirar o máximo proveito de suas vantagens de altura e comprimento na divisão. Ele também é extremamente calma. Não há desperdício de energia em nada que O’Malley faz, o que significa que 100% de sua energia é transferida para seu alvo quando ele pousa.

Outros que receberam votos: Nenhum

Peso mosca feminino: Valentina Shevchenko e Dakota Ditcheva, empatam

jogar 0:43 O treinamento de Shevchenko valeu a pena com KO de Eye Valentina Shevchenko relembra seu KO de destaque sobre Jessica Eye em sua última luta. Para mais UFC, inscreva-se aqui para ESPN+ http://plus.espn.com/ufc.

KO mais memorável: Nocaute no segundo round de Shevchenko contra Jessica Eye no UFC 238 em 9 de junho de 2019

Olá: Escolha seu veneno: Valentina Shevchenko incendiando a divisão peso-mosca de 2018 a 2022, pontuada com um nocaute com um chute na cabeça em Jessica Eye, ou a selvageria recente de Dakota Ditcheva que a viu nocautear sete de suas oito oponentes anteriores, incluindo um nocaute paralisante com um soco no corpo em Cornelia Holm? É um cara ou coroa o motivo pelo qual elas estão empatadas no topo da lista. Shevchenko destruiu competições de nível de campeonato, mas Ditcheva tem sido um trem de carga que atropela implacavelmente sua competição.

Outros que receberam votos: Jessica Andrade

Peso mosca masculino: Kyoji Horiguchi

KO mais memorável: Nocaute no primeiro round contra Ian McCall no RIZIN 10 em 6 de maio de 2018

Olá: Os pesos-mosca não são necessariamente conhecidos por sua destreza finalizadora, mas Horiguchi tem consistentemente impressionado com sua habilidade de derrubar seus oponentes a qualquer momento. Ele teve sua cota de finalizações, mas os 9 segundos que levou para acabar com Ian McCall com o primeiro soco que deu consolidaram seu lugar no topo da lista. E ninguém mais está particularmente perto.

Outros que receberam votos: Nenhum

Peso palha: Amanda Lemos

jogar 0:55 Lemos vence Rodriguez por nocaute técnico no evento principal Amanda Lemos aplica uma tentativa de finalização em Marina Rodriguez no segundo round e finalmente consegue a vitória por nocaute técnico no terceiro round.

KO mais memorável: TKO no terceiro round contra Marina Rodriguez no UFC Fight Night em 5 de novembro de 2022

Wagenheim: Lemos tem apenas três nocautes no UFC, mas mostrou seu poder com seis knockdowns, mais do que qualquer outro peso-palha na história da promoção. Ela ganhou um voto a mais do que Andrade, que tem o dobro de KOs dentro do octógono, embora dois tenham ocorrido no peso-mosca. Andrade marcou talvez o KO mais famoso e assustador da história do peso-palha, quando ela bateu Rose Namajunas na cabeça em 2019 para ganhar o campeonato do UFC.

Outros que receberam votos: Jessica Andrade