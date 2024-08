‘Memba Her?

Compositor e produtor musical americano Kara DioGuardi tinha quase 30 anos quando foi jurada no popular programa de competição de canto “American Idol” em 2010 – e ganhou as manchetes quando exibiu seu biquíni durante o final da 8ª temporada.

Sentado bem no meio de Simon Cowell, Randy Jackson dar Paula Abdel … O tempo de DioGuardi no “American Idol” chegou ao fim após a 9ª temporada, mas ela continuou a fazer movimentos … como assinar Jason Derulo e se tornando jurada principal no concurso de canto “Platinum Hit” da Bravo em 2011.